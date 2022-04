शिवराज सिंह चौहान के 'बुलडोजर एक्ट' को मिला पार्टी का समर्थन

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. इसको लेकर प्रदेश के पार्टी प्रभारी पी. मुरलीधर राव ने सीएम चौहान की तारीफ की है. उन्होंने कहा असामाजिक तत्वों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का सही फैसला है.(P Muralidhar Rao statement)

खरगोन में 6 वें दिन भी कर्फ्यू जारी, कर्फ्यू तोड़ बाहर निकलने वालों की सुरक्षा बलों ने की जमकर धुनाई

खरगोन जिले में हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू शुक्रवार को भी जारी है. कर्फ्यू में ढील सिर्फ महिलाओं को दी गई है. इधर कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने वाले दो युवकों को पुलिस ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. (MP Khargone violence update) (Curfew continues on sixth day in khargone)

घर-घर शराब की पेशकश ठुकराई ! एमपी में करोड़पतियों को होम बार खोलने में दिलचस्पी नहीं

प्रदेश में बढ़ती शराब बंदी की मांग के बीच शिवराज सरकार ने होम बार लाइसेंस की मंजूरी दे दी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से हो गई. मजे की बात तो ये है राज्य के करीब 4 हजार करोड़पतियों में से किसी ने भी अब तक होम बार के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दिया है. (MP Home Bar license)

खरगोन हिंसा में घायल शिवम अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा जंग, परिजन का बुरा हाल! सांसद से लगाई न्याय की गुहार

खरगोन हिंसा में घायल शिवम शुक्ला के परिजन से मिलने सांसद गजेंद्र पटेल पहुंचे. उन्होंने परिजन का ढांढस बंधाया साथ ही कहा कि सरकार उनके साथ है. इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होने कहा कि हिंसा प्रभावितों के लिए सरकार राहत देने के काम में जुटी है. शिवम इंदौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. MP की शिवराज सरकार ने उसके इलाज का खर्चा उठाने की घोषणा की है. (Shivam khargone violence victim) (Shivam shukla condition critical) (khargone violence victims)

वोटबैंक साधने की कवायद ! मध्य प्रदेश की तीर्थ दर्शन योजना में शामिल होंगे डॉ. अंबेडकर से जुड़े स्थल

मध्य प्रदेश की तीर्थ दर्शन योजना में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर से जुड़े स्थलों को शमिल कर ही है सरकार. ऐसा माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के देखते हुए एक खास तबके के रिझाने की ये एक कोशिश है. (MP pilgrimage scheme)

पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में आग का कहर, वन्य जीवों पर मंडरा रहा है संकट

गर्मी के मौसम में जगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में इन दिनों आग की घटनाएं हो रही हैं. बीते दो दिन से यहां आग लगी हुई है. इससे वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा हो गया है. (Fire in buffer area of ​​Panna Tiger Reserve)

इंदौर में होगा तीन दिवसीय ऑटो शो, पीथमपुर में नेटरेक्स को बढ़ावा देगा शो

इंदौर में 28 से 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का अग्रणी संस्करण संपन्न होगा. ऑटो शो इंदौर हवाई अड्डे और नेटरेक्स के पास सुपर कॉरिडोर स्क्वायर में होगा. ये शो पीथमपुर में नेटरेक्स को बढ़ावा देगा.(Madhya Pradesh Auto Show 2022)

सत्ता और संगठन जुटा दलितों को अपना बनाने, बीजेपी सरकार हुई अंबेडकरमय, सीएम शिवराज का फोकस 35 सीटों पर

14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बीजेपी सरकार अंबेडकरमय हो गई. सीएम शिवराज इस बार सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं. मुफ्त राशन, पक्के मकान, स्वरोजगार के लिए लोन और महिलाओं के स्वच्छता समूह जैसी योजनाओं से अनुसूचित जाति वर्ग में पैठ बनाने पर सीएम शिवराज फोकस कर रहे हैं. (CM Shivraj focus on 35 SC seats) (Power and organization focus on Dalit)

जाति बुरी नहीं है, देश में सबसे खतरनाक चीज है जातिवाद: गिरीश गौतम

मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जाति और जातिवाद को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा जातियां बुरी नहीं हैं, क्योंकि यह देश में बहुत पहले से हैं, लेकिन जातिवाद देश के लिए सबसे खतरनाक है.(Girish Gautam statement on casteism)

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित 9 पर FIR, निवेशकों की राशि नहीं लौटाने का मामला

मुरैना में सहारा इंडिया कंपनी व उसकी सहयोगी चिटफंड कंपनियों ने पैसे डबल करने का लालच देकर निवेशकों के करोड़ों रुपए जमा करा लिये, लेकिन परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद भी कंपनियों ने राशि नहीं लौटाई. इस मामले में सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी सहित 9 लोग आरोपी भी बनाए गए हैं. सबलगढ़ थाने में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.(FIR against Subrata Roy)