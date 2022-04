भोपाल में पकड़े गए जेएमबी के आतंकी 24 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर, NIA जल्द शुरू करेगी जांच

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गिरफ्तार किये गए जेएमबी के आतंकियों सहित एक मददगार की जिला कोर्ट ने 24 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड बड़ा दी है. इस मामले की जांच अब NIA करेगी. एक-दो दिन में टीम भोपाल आकर इस केस को हैंडओवर ले सकती हैं.(JMB terrorists on judicial remand) पकड़े गए.

सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे किसान, बाजार में मिल रहा अच्छा भाव, सेंटरों पर लटका ताला, देखें VIDEO

4 अप्रैल से मप्र में समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन छिंदवाड़ा के गेहूं खरीदी केंद्रों में किसान उपज लेकर नहीं पहुंच रहे हैं. ईटीवी भारत ने कपरवाड़ी और नेर खरीदी केंद्र का जायजा लिया. खरीद केंद्रों पर ताले लटके हैं. सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों में किसानों के नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण खुले बाजार हैं.

आग का तांडव: खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक, किसानों को लाखों का हुआ नुकसान

मुरैना के दिमनी थाना क्षेत्र के भखरौली गांव में खेतों में अचानक आग लग गई. 3 किसानों की 12 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई. ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टरों से खेतों को जोतकर गीली मिट्टी को ऊपर लाकर आग रोकने की कोशिश की, लेकिन आग दूसरे किसानों के खेतों तक पहुंच गई. दमकल ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आईपीएल मैचों पर सट्टा : हथियारों से लैस चलती कार में कर रहे थे बुकिंग, पुलिस ने घेरकर ऐसे दबोचा

आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी जोरों पर है. पुलिस से बचने के लिए सटोरिए नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं. सागर में पुलिस ने चलती कार में सट्टे का काला कारोबार कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है. सटोरिये चलती कार में आईपीएल मैच पर सट्टे की बुकिंग करते थे. कार से धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं. (Satta on IPL matches) (Satta booking in a moving car)

कार क्लीनिंग से चोर बनने तक का सफर! फ्लाइट से चुराने आता था लग्जरी गाड़ियां, दो दर्जन पुलिसकर्मी कराए सस्पेंड, गिरफ्तार

हाईटेक कार चोर शेर सिंह मीणा को पुलिस इंदौर से उज्जैन लेकर आई है. पकड़ा गया यह वही चोर है जिसे VIP लग्जरी गाड़ी चुराने का शौक है. चोरी में उसे ऐसी महारत हासिल है कि कारों का हाई सिक्योरिटी सिस्टम चंद मिनटों में ब्रेक कर उड़ा ले जाता है. अब तक दो दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवा चुका है.(Car thief Sher Singh arrested)

मां दुर्गा की ऐसी आराधना .. नवरात्रि से 20 दिन पहले अन्न-जल त्यागा, शरीर पर जवारे बुवाए, एक ही मुद्रा में लेटे हैं

मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं. कुछ भक्त बहुत कठिन तपस्या करते हैं. ऐसे ही सागर जिले के एक गांव में एक युवक ने अपने शरीर पर जवारे बुवाए हैं. इस दौरान वह नाममात्र का जल ग्रहण कर रहे हैं. वह एक ही मुद्रा में नवरात्रि के पहले दिन से लेटे हैं. (Tough worship of Maa Durga) (Before Navratri renounced food and water)

सागर स्मार्ट सिटी के नाम एक और खिताब, देश में हासिल किया दूसरा स्थान, 18 अप्रैल को मिलेगा अवॉर्ड

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सागर स्मार्ट सिटी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में राउंड-3 की सिटीज में सागर को देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है. (sagar smart city project)

सालों बाद रामनवमी के दिन बनेगा महासंयोग, पूरे दिन रहेंगे 3 सुख समृद्धि दायक योग

रामनवमी के दिन नौ वर्ष बाद ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है. इस योग में सभी बुरी दशाएं अनुकूल हो जाती हैं. जब भी रवि पुष्य योग (ravi pushya yoga) होता है उसमें विवाह के अतिरिक्त सोने के आभूषण, भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी को स्थायी फल प्रदान करने वाला बताया गया है. ramnavami sarvartha siddhi yoga.

इंजीनियर के घर से सोने के बिस्कुट, 3 करोड़ से ज्यादा कैश और संपत्ति जब्त

विजिलेंस विभाग ने भुवनेश्वर में दो अलग-अलग छापेमारी में 3.41 करोड़ रुपये की नकदी और 354 ग्राम सोना बरामद किया है. यह राशि लघु सिंचाई प्रमंडल के सहायक इंजीनियर के परिजनों के पास से बरामद की गई है.

Face To Face: एमपी की बदलेगी फिजा! मप्र सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से जानिए 2023 का रोडमैप

ईटीवी भारत से मप्र के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जनता को भूखे भेड़ियों की तरह लूटा, लेकिन हमारी सरकार ने सभी को आत्मनिर्भर बनाया. (MP Minister of Cooperation Arvind Bhadauria exclusive interview)