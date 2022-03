जांच अधिकारी ने व्यापमं परीक्षा को ठहराया सही, केके मिश्रा बोले- रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकार को बचा रहे साहब !

व्यापमं परीक्षा में हुए गड़बड़ झाले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए इसकी सच्चाई के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की है वह एक दिन में रिटायर होने वाला है. इस मामले में उन्हें भी नोटिस मिला है. इसका वह जल्द जवाब देंगे.

Shivraj cabinet : ग्रामीण परिवहन नीति पर मुहर, रेत खदानों को हरी झंडी, यहां देखें .. शिवराज कैबिनेट के सारे फैसले

गुरुवार को हुई शिवराज की कैबिनेट की मीटिंग में कई फैसले हुए. सरकार ने ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दे दी है. इसकी शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा और एक अन्य आदिवासी क्षेत्र से की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में रेत की मांग को देखते हुए तीन माह के लिए रेत खदानों के ठेके देने के लिए ई-टेंडर करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई . इसके अलावा अब लोगों को वाट्सएप पर खसरा, ऋण पुस्तिका की सुविधा मिल सकेगी, इस पर भी मुहर लगा दी गई. (Shivraj cabinet meeting) (Green signal to rural transport policy)

किसानों को राहत, लोन चुकाने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल की, पढ़ें - शिवराज कैबिनेट के सभी निर्णय

मध्यप्रदेश के किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने खरीफ फसल का लोन चुकाने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया. ऋण चुकाने की 31 मार्च आखिरी तारीख थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान ऋण का भुगतान नहीं कर सके थे. 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई लोन अवधि के ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. (Shivraj cabinet meeting)(Relief to farmers for repay the loan)

शिवराज सरकार के सामने नई मुसीबत, संयुक्त मोर्चा का अल्टीमेटम, पढ़ें- क्या हैं मांगें और क्या है सरकार का रुख

पुरानी पेंशन योजना को लेकर 52 संगठनों से बने मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हालांकि मध्य प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन को फिर शुरू करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है. सरकार इसको लेकर फिलहाल तैयार नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपने चुनावी एजेंडा में शामिल कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कांग्रेस शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने साफ़ कह दिया है कि सरकार में आने पर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी. (New Challenge to Shivraj government) (United Front give ultimatem) ( demand of old pension scheme)

हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कव्वाल शरीफ परवाज के खिलाफ रीवा के मनगवां थाने में केस दर्ज हुआ है. इस मामले में जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी. कव्वाल ने उर्स मेले में कव्वाली के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान का पता नहीं रहेगा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री गोविंद राजपूत का कैसे किया बचाव, राष्ट्रविरोधी बयान देने वाले कव्वाल पर शिकंजा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में कहा कि जिस कॉलेज से पर्चा लीक होना बताया जा रहा है, उसे एक कंपनी ने किराए पर लिया हुआ है. इसलिये सीधा कॉलेज संचालक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए. रीवा में उर्स के मौके पर राष्ट्र के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कव्वाल के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि कव्वाल हो या कवि, राष्ट्रविरोधी बातों का ख्याल दिल से निकाल दें. कव्वाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया गया है. (Home minister defend revenue minister) (FIR against qawwal)

कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन ... थाली, ताली, ढोलक और घंटा बजाकर महंगाई के खिलाफ छेड़ा अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ देशवासियों से थाली, ताली और घंटी बजाने की अपील की थी. इसी तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार से महंगाई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है. कांग्रेस नेताओं ने थाली, ताली, ढोलक और घंटा बजाकर प्रदर्शन किया. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है. व्यापम घोटाले किए जा रहे हैं. आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है. (Congress Campaign against inflation) (inflation free india campaign)

शादी में फ्रॉड : जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन, पत्नी की तलाश में एक से दूसरे थाने भटक रहा दुल्हा

टीकमगढ़ में शादी के 10 दिन बाद एक दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई. दूल्हा उसे तलाश करने बैतूल के घोड़ाडोंगरी पहुंचा. उसने पुलिस से पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई. चूंकि शादी सागर जिले में हुई थी, इसलिए पुलिस ने उसे वहां के थाने में शिकायत करने की समझाइश दी है.

MP TET-2020 : पर्चा लीक होने के मामले में नया खुलासा, जानें... परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत क्यों आए घेरे में

मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET-2020) के पर्चे का वायरल स्क्रीन शॉट मामले को लेकर सियासत गर्म है. रोजाना विपक्षी दल कांग्रेस इस मामले को लेकर शिवराज सरकार को घेर रही है. वहीं, सरकार के नुमाइंदे इस मामले में लगातार सफाई दे रहे हैं. गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि वायरल स्क्रीन शॉट परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज से हुए. (MP TET-2020 paper leak) (allegation on Minister Govind Singh Rajput)

देखते रह गए बीजेपी विधायक, मंच से हिंदुस्तान मिटाने की बात कह गया कव्वाल; मोदी, योगी और शाह का नाम लेकर दिया बयान

