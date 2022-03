शिवराज सरकार का बड़ा फैसला! एरोप्लेन से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार, कन्यादान योजना को लेकर बड़ा अपडेट

सतपुड़ा के जंगल में शिवराज कैबिनेट का चिंतन बैठक शुरु हो गया है. अब यहां अहम फैसले लेने की शुरुआत हो गई है. इसमें सबसे पहले तीर्थदर्शन योजना को लेकर बड़ी अपडेट आई है. सरकार ने फैसला लिया है कि अब कई स्थलों के श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा के जरिए दर्शन कराए जाएंगे.

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ साल का वक्त है लेकिन शिवराज सरकार अभी से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है. प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में चल रहे शिवराज सरकार के दो दिनी चिंतन शिविर को विधासभा चुनाव की तैयारी की पहली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि दुहाई दी जा रही है कि चिंतन शिविर में प्रदेश के विकास की रूपरेखा खींची जाएगी. लेकिन हकीकत में ये सब सियासत वाली बयानबाजी है. जबकि चिंतन शिविर में असल चिंतन इस पर होगा कि अगला विधानसभा चुनाव में क्या-क्या ऐसा किया जाए, जिससे बीजेपी के लिए सरकार बनाने की राह आसान हो जाए. (Pachmadhi chintan shivir) (Shivraj government mission 2023)

पचमढ़ी में वंदे मातरम गीत से दो दिवसीय आत्म मंथन बैठक की शुरुआत हुई. इससे पहले सीएम शिवराज ने योगासन कर कैबिनेट मंत्रियों के साथ पौधरोपण किया. बैठक में मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने और विकास योजनाओं तथा आगामी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.(Shivraj cabinet meeting in Pachmarhi)

पोरसा तहसील क्षेत्र के लालपुरा गांव में राकेश शर्मा के खेत में रखी सरसों की फसल में अचानक आग लग गई. ग्रामीणों ने लपटें देखीं तो बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन फसल सूखी होने से आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया. जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी. फायर ब्रिगेड काफी देर के बाद पहुंची और आग पर काबू पाया. लेकिन पूरी फसल जलकर खाक हो गई.

सागर के डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसका विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की है. वहीं इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिये गए हैं. (Namaz video goes viral)

फिल्म के प्रमोशन को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा की गांधी ,नेहरू और इंदिरा के समय में भी उनके कहने पर फिल्मो को प्रमोट किया गया था. गांधीजी ने तो खुद रामराज्य फिल्म देखने के लिए सभी से अपील की थी. और नेहरू ने भी आदेश जारी किए थे. मोदी इस फिल्म के लिए जो कहते हैं तो सही कहते है. विवेक ने नियाज़ खान को लेकर कहा कि जिसको राजनीति करना है करें उनपर मैं कुछ नहीं कहूंगा.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने ईटीवी भारत से बातचीत में इंदौर के गौरव दिवस मनाने की तिथि को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिये. उन्होंने कहा कि सरकार ने गौरव दिवस अहिल्याबाई के जन्मदिवस पर नियत किया है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर कभी इंदौर आई ही नहीं. आईये जानते हैं क्या कुछ कहा सत्यनारायण सत्तन ने...(BJP leader Satyanarayan Sattan interview)

जबलपुर में एक दम्पति ने एसपी कार्यालय पहुंच कर अपने ही पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एसपी को अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि जिन बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया. उन्होंने ही अब घर से निकाल दिया है. हालांकि व्यथा सुनकर एसपी ने बुजुर्ग दम्पति को मदद का आश्वासन दिया और उन्हें निजी वाहन से घर पहुंचवाया है. Father son dispute in Jabalpur . father complaint against son in jabalpur police .

'द कश्मीर फाइल्स' पैनडेमिक के बाद बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है. इस रेस में इसने अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' को भी पीछे छोड़ दिया है.

भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में चित्र भारती फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई. जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान लड़कियां एक्टर की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखीं. लड़कियों का कहना था कि बस एक बार अक्षय से मिलवा दो, वह उन्हें छूना चाहती हैं.(fans of Akshay kumar in Bhopal)