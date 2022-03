शहडोल में युवती से हैवानियत: गैंगरेप के बाद हत्या कर अस्पताल के बाहर फेंका, तीन संदेही हिरासत में

शहडोल में कुछ युवकों ने गैंगरेप के बाद एक युवती की हत्या कर दी. आरोपी उसे जिला अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए. पुलिस ने तीन संदेहियों को हिरासत में लिया है.(Murdered after gangrape in shahdol)

गोरैया संरक्षण के लिए अनोखी मुहिम, स्पैरो हाउस (sparrow house) बनाकर आधुनिक तरीके से ऐसे चल रहा अभियान

सतना के शासकीय विद्यालय में पदस्थ एक महिला शिक्षक डॉ.अर्चना शुक्ला की अनोखी पहल चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने गोरैया संरक्षण को लेकर स्पैरो हाउस बनाया है. मकसद यही है कि पर्यावरण से विलुप्त हो रही गोरैया को हम बचाएं. डॉ.अर्चना शुक्ला बीते 12 साल से इस काम में लगी हैं. (Unique campaign for sparrow) (sparrow house compaign)

खरगोन के महेश्वर में MPRDC के टोल पर दिनदहाड़े लूटपाट, तोड़फोड़ और मारपीट का सीसीटीवी आया सामने

मध्य प्रदेश के खरगोन में महेश्वर एमपीआरडीसी पर कार चालक और टोल कर्मियों में टोल देने को लेकर कहासुनी हो गई. टोल कर्मियों का आरोप है कि चालक ने फोन कर अपने साथियों को बुलाया कर्मचारियों से जमकर मारपीट की.

होलकर विज्ञान महाविद्यालय में नौ नई लैब शुरू, स्टूडेंट्स में उत्साह, कर सकेंगे नए शोध कार्य

इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में नौ नई लैब शुरू हो गई हैं. लैब का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाविद्यालयों में सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है. गौरतलब है कि अब यहां अब 34 अलग-अलग विभागों की लैब स्थापित हो चुकी हैं. ( Nine new labs in Holkar college)

बजट के बाद पचमढ़ी में एमपी कैबिनेट की बैठक, प्रदेश में विकास और आत्मनिर्भर बनाने पर होगा मंथन

MP की शिवराज सरकार की मंत्रिमंडल बैठक 26-27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के विकास के साथ ही मंत्रिमंडल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं पर मंथन करेगा. सीएम शिवराज से साथ ही उनके 30 कैबिनेट सहयोगी भी बैठक में शामिल होंगे.

बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए बीजेपी सांसद गौतम गम्भीर, आम आदमी पार्टी को लेकर कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए. बीजेपी सांसद गौतम गम्भीर ने आरती-दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा की और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि, पंजाब में AAP को अलगाववादियों और खालिस्तानियों का सपोर्ट मिलेगा. देश के लिए उससे ख़राब कुछ भी नहीं हो सकता.

भोपाल में आज से हो रहा है 'औबेदुल्लाह खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट' का आगाज़, देश की 12 बेहतरीन हॉकी टीमें ले रही हैं हिस्सा

प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में सोमवार यानी आज से शुभारंभ हो रहा है. ये हॉकी टूर्नामेंट 21 से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश की 12 बेहतरीन टीमें खेलेंगी. (Obaidullah Khan Heritage Cup Hockey Tournament 2022)

बैतूल में युवक की पीट-पीटकर हत्या, दो पक्षों में हुआ था विवाद

बैतूल में दो पक्षों में हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. हमलावरों ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. (Youth murdered in Betul)

होली के बाद महंगाई झेल रही जनता को राहत नहीं, कभी भी बढ़ सकेत हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, पढ़िए आज के रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में अभी कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच तेल की कीमतें 100 USD के पार पहुंच गई है. अब कभी भी बढ़ सकते हैं तेल के भाव. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

सेना में भर्ती होने के लिए रात के अंधेरे में दौड़ लगाते युवक के जज्बे को सलाम, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक 19 साल का युवक कंधे पर बैग लिये हुए रात के अंधेरे में दौड़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर भागा जा जा रहा है. फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने जब ये सब देखा और उससे उसके बारे में जाना तो वह भी हैरत में पड़ गये और उसके जज्बे को सलाम किया.