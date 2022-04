हनुमान चालीसा मामले में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और महाराष्ट्र के सह संगठन प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसे हम हनुमान चालीसा पर राजनीति नहीं कहना चाहिए. यह भारत के जनमानस की प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इस देश में सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन धर्म विशेष के लोगों को दिए जा रहे विशेषधिकार का विरोध है.

जयभान सिंह पवैया का बयान, हनुमान चालीसा पर राजनीति गलत, विशेष लोगों को दिए जा रहे विशेषाधिकार का करेंगे विरोध

कथावचक देवकीनंदन महाराज को दुबई से फोन पर जान से मारने की दी धमकी गई, जिसके चलते अब उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है. (Narrator Devkinandan Thakur Maharaj)

कथावचक देवकीनंदन महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, बोले- आखिरी सांस तक करता रहूंगा सनातन धर्म का प्रचार

खरगोन हिंसा के बाद जिले भर में अब विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं. जिला प्रशासन के मुताबिक, जिले में लगभग 121 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. कैमरों को उन इलाकों में भी लगाया जा रहा है, जहां कथित रूप से पथराव की घटनाएं हुईं थीं. (cctv in khargone)

हिंसा के बाद अब खरगोन में लग रहे सीसीटीवी कैमरे, 36 स्थानों का हुआ चयन, जानें पूरा मामला

प्रदेश सरकार ने अमरकंटक में नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक में इसको लेकर फैसला किया गया. अब अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि मैकल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी. उधर, इंदौर में 7 और 8 जनवरी को इंवेस्टर्स समिट (Investers summit) और इसके बाद 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह किया जाएगा. इसके लिए मध्यप्रदेश को केन्द्र से अनुमति मिल गई है. (Ban on new construction in Amarkantak) (Decision of in Shivraj cabinet) (Investers summit in Indore)

शिवराज कैबिनेट में फैसला - अमरकंटक में नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक, मैकल पर्वत के नीचे बसेगी सैटेलाइट सिटी

रायसेन में एक परिवार में चार लोगों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया. हालांकि इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है.

बच्चों और पत्नी को जहर देकर पति ने लगाई फांसी, तीन की मौत एक बच्चे की हालत गंभीर

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में गैर परंपरागत खेती को बढ़ावा देने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन किए जाने सहित करीब एक दर्जन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

एमपी कैबिनेट के फैसले: पशु को खुले में छोड़ने पर लगेगा 1 हजार रुपए का जुर्माना, प्रदेश में नए ट्रेड के साथ खुलेंगे 10 नए ITI

एमपी मिशन 2023 के लिए कांग्रेस अब हर जार आजमाइश कर रही है. इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने रीच 100 प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी भाजपा सरकार की नाकामियां उजागर कर रही है. (mp mission 2023) ( Congress started Reach 100 program)

mp mission 2023: एक्शन मोड में कांग्रेस! रीच 100 प्रोग्राम शुरू, जनता के बीच जाकर उजागर कर रहे भाजपा की नाकामियां

ग्वालियर-चंबल अंचल में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है. लू के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया. मौसम विभाग के मुताबित रीजन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, वहीं डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है. (Gwalior Chambal zone weather update)

ग्वालियर-चंबल मे अंचल में गर्मी का प्रकोप, 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

कमलनाथ के विधानसभा वाले बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

कमलनाथ के बयान पर मचा सियासी बवाल, वीडी शर्मा ने लिखा गिरीश गौतम को पत्र, कहा- कार्रवाई करें विधानसभा अध्यक्ष

ग्वालियर में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने हनुमान चालीसा और महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति को जेल भेजने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से किसे दिक्कत होती है. (kapil mishra statment gwalior) (Hanuman Chalisa)

"जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वहां बुलडोजर चलना आवश्यक है"