Chhindwara Road Accident: कुएं में गिरी बारातियों से भरी बोलेरो कार, 7 लोगों की मौत

छिंदवाड़ा में बारातियों से भरी बोलेरो कुएं में जा गिरी, इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

MP Mayor Election 2022: आज रतलाम महापौर प्रत्याशी का ऐलान करेगी कांग्रेस! इस नाम पर लग सकती है मुहर

रतलाम नगर निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं. कांग्रेस आज गुरुवार को इसकी अधिकृत घोषणा कर सकती है. इधर भाजपा को भी रतलाम महपौर प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए मशक्कत करना पड़ी. अंत में प्रहलाद पटेल के नाम का ऐलान कर दिया.

Satpura National Park: फिल्म अभिनेत्री Raveena Tandon पहुंची टाइगर रिजर्व, Video शेयर कर दिखाई जंगल सफारी की मस्ती

फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन दो दिन के लिए सतपुडा टाइगर रिजर्व (Satpura National Park) पहुंची थीं, जहां उन्होंने जमकर मस्ती की. जंगल सफारी की मस्ती का वीडियो और कुछ फोटाज रवीना ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर किए हैं.

निकाय चुनाव से पहले BJP को लगा बड़ा झटका, सिद्धार्थ मलैया के बाद आधा दर्जन समर्थकों ने दिया इस्तीफा

मध्यप्रदेश के दमोह में भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया (Siddhartha Malaiya resigns) के बाद अब उनके समर्थकों ने अपने त्यागपत्र भाजपा जिला अध्यक्ष को सौंप दिए हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है. बाहर के दलों से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है. अब इन इस्तीफों का सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव में पड़ सकता है.

Agneepath Recruitment Scheme: सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू, सीएम शिवराज से जानें किन्हें मिलेगी प्राथमिकता

देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Yojna) शुरू की है. योजना को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि अग्निपथ योजना जवानों को सेना से जोड़ने की अद्भुत योजना है.

Watch video: तीन मंजिला मकान में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे लोगों पर गिरी छत, एक की मौत 6 घायल

ग्राम बांगरदा में तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, मकान में किराना दुकान और स्टेशनरी स्टोर था. आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया था, यह देख मकान मा​लिक और गांव के अन्य लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान लोगों के ऊपर मकान की छत गिर गई. इस हादसे में मलबे में दबने से एक व्यक्ति राहुल चौहान की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Indore Crime News: मोबाइल चोरी के शक में छात्रों ने युवक को गैस नली-बेल्ट से पीटा, मामला दर्ज

इंदौर में चोरी के शक में छात्रों ने एक अन्य छात्र को गैस की नली और बेल्ट से जमकर ​पीटा पीड़ित को शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं हैं. आरोपी को शंका थी कि छात्र ने उसका मोबाइल चोरी कर लिया है. इधर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

MP Fuel Price Today: आज उज्जैन में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज गुरूवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Weather Report: मध्यप्रदेश में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश! इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में मॉनसून पूर्व की छिटपुट बारिश होने का सिलसिला बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज गुरूवार को मध्यप्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और 21 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. (MP Weather Update) (Possibility of rain in MP today) (Monsoon Reached border of madhya pradesh)

indore Crime news: पत्नी फोन पर प्रेमी से करती थी बात, गुस्साए पति ने घर बुलाकर काट दिया युवक का प्राइवेट पार्ट

इंदौर में पति-पत्नी ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए दोनों ने मिलकर एक युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया. युवक को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां युवक की हालत गंभीर है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है. (indore Crime news)