Betul Accident news: बैतूल में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, ड्राइवर की लापरवाही ने ले ली पांच लोगों की जान

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पलटने से पांच लोगों की मौत हो गई. जबकि 28 लोग घायल हुए हैं. घायलों का चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र और जिला अस्पताल में इलाज जारी है. सभी लोग बैतूल जिले के बोदंरी गांव के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ है.

MP Fuel Price Today: उज्जैन में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा बिक रहा, एक क्लिक में जानें अपने शहर का नया रेट

मध्य प्रदेश में आज शनिवार को उज्जैन में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है. बुधवार के मुकाबले पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.02 रुपये प्रति लीटर हो गई है. राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट क्रमशः 108.46 और 93.73 रुपये प्रति लीटर रहे. वहीं इंदौर में पेट्रोल 108.95 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. इसके अलावा डीजल के दाम 94.21 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

Eat Right Challenge: ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में मध्य प्रदेश के चार शहर, इंदौर देश में प्रथम

MP ने ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर ने प्रथम और भोपाल ने तीसरा, उज्जैन ने पांचवा और जबलपुर ने सातवां स्थान स्थान प्राप्त किया है. इसमें 180 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया था.

Harda accident: हरदा में बड़ा हादसा: मन्नत मांगकर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, पांच की मौत 18 घायल

मध्यप्रदेश के हरदा जिले से एक बड़ी खबर है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं 18 लोग घायल हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सवाल लोग खंडवा जिले के रहने वाले हैं, वह हरदा जिले में मन्नत मांगकर अपने गांव लौट रहे थे तभी हादसा हो गया.(Tractor trolley overturned in Harda district) (Five killed in accident)

Gambling video viral: जुआ फड़ का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, पुलिस ने बताया भिंड जिले का है वीडियो

मुरैना में खुलेआम जुआ खेलते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दर्जनों लोग गोला बनाकर जुआ खेल रहे हैं और नोटों की गड्डियां दांव पर लगा रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पंचायत चुनाव में अशांति फैलाने तथा पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए भिंड जिले के वीडियो को पोरसा क्षेत्र का बताकर वायरल किया है.

Face to Face: कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम पर साधा निशाना, बोले- खिलौने मांगना नौटंकी, प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं शिवराज

ईटीवी भारत से मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के अलावा पेट्रोल-डीजल की कीमतें और कांग्रेस को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर भी बयान दिया है.

Indore traffic cop Ranjeet: ट्रैफिक कॉप रंजीत को बेहतरीन काम का मिला इनाम, दिल्ली में भारत गौरव अवॉर्ड से सम्मानित

मध्यप्रदेश के ट्रैफिक में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले रंजीत सिंह को उनके अच्छे काम के चलते दिल्ली में सम्मानित किया गया. केरल के राज्यपाल ने उन्हें भारत गौरव अवॉर्ड दिया. रंजीत का कहना है कि वह लगातार बेहतर करने के प्रयास करते हैं. इसी बेहतर करने के कारण वह कई बार कुछ अच्छी चीजें कर जाते हैं. इसक फल उन्हें अवॉर्ड के रूप में मिल रहा है.

Mahakal LIVE Darshan: उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में राजा रूप में हुआ भव्य श्रृंगार

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने चांदी का चंद्र और भांग का त्रिशूल व कानों में नाग के कुंडल धारण किए. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Narmadapuram suicide attempt: पत्नी से विवाद के बाद दो बच्चों सहित नर्मदापुल से कूदा शख्स, पुलिस ने बाप को बचाया, बच्चों की तलाश जारी

नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में शख्स ने पत्नी से विवाद के बाद नर्मदापुल से छलांग लगाकर अत्महत्या करने की कोशिश की. पुलिस और प्रशासनिक अमले ने उसे बचा लिया, लेकिन दोनों बच्चों का पता नहीं चल सका है. लापता बच्चों की तलाश की जा रही है. (Man jumped from narmadapul with two children)

Anganwadi Toy Games: मंत्री ने खिलौना खरीदने के लिए दी 56 लाख की अनुदान राशि, 1 साल बाद परियोजना अधिकारी ने जारी किया वसूली का आदेश

नीमच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खिलौने खरीदे या नही इसकी जांच के बैगर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आवंटित राशि 1 साल के बाद वसूली के आदेश जारी हो गए हैं. जबकि, कई आंगनबाड़ी में जारी राशि खर्च भी हो चुकी है. अब उनको ये राशि अपने स्तर पर जमा कराना होगी.