JP Nadda MP Visit: 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. नड्डा पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें कर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में पार्टी की चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य कार्यसमिति के सदस्यों से मिलेंगे.

MP Weather Report: बारिश ने कम की नौतपा की तपन, पिछले 10 साल में सबसे कम तपा भोपाल, शहडोल में हुई झमाझब बारिश

मध्यप्रदेश में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है. राजधानी भोपाल में पारा 39.7 डिग्री दर्ज किया गया. 10 साल में नौतपा के पहले दिन का यह सबसे कम तापमान है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नया सिस्टम 27-28 मई से एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद पूरे प्रदेश बारिश शुरू हो जाएगी. इधर शहडोल में नौतपा के दूसरे दिन गुरूवार को सुबह-सुबह आंधी तूफान के झमाझम बरसात का दौर देखने को मिला. (Pre monsoon rain in mp) (MP Weather Report) (Bhopal mercury reached 39.7 degrees)

Mahakal LIVE Darshan: उज्जैन नगरी के राजा के रूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार, तस्वीरों में करें दर्शन

गुरूवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने चांदी का कुंदन जड़ तीसरा नेत्र धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Narottam Mishra statement: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, जानें- राहुल गांधी को क्या दी सलाह

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा. नरोत्तम मिश्रा ने यासीन मलिक को हुई सजा पर कहा कि यह उन कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि है, जो हमारे बीच नहीं हैं.

Bhopal: खेल मंत्री सिंधिया ने नवीन छात्रावास भवन का किया लोकार्पण, खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा

मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को सुविधाएं देने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. भोपाल में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय आवासीय परिसर, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण किया. सभी सुविधाओं से युक्त इस छात्रावास में वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और हॉकी खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी.

Neemuch Mob Lynching: गोविंद सिंह का जुबानी हमला, कहा- भाजपा के आतंक के साये में जी रही जनता, नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री के पद के लायक नहीं

नीमच में पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत के मुख्य आरोपी को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन उसकी मौत राजनीति की धुरी बनती जा रही है. कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने हत्या के पीछे भाजपा का हाथ है. आज प्रदेश की जनता भाजपा के आतंक के साए में जी रही है. वहीं उन्होंने भंवरलाल को मानसिक रोगी बताने वाले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग की है.(Neemuch Mob Lynching) (Govind Singh targeted BJP) (Condolence meeting in bhind)

Love jihad case in indore: पहचान छुपाकर 3 बच्चों के बाप ने युवती के साथ किया रेप, पीड़िता ने ट्विटर के जरिये एडिशनल कमिश्रर से की शिकायत

इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है. पीड़िता ने ट्विटर के जरिये एडिशनल कमिश्रर से शिकायत की है. युवती के अनुसार, एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान आरोपी ने उसे शादी का झांसा भी दिया. युवक की सच्चाई सामने आने के बाद उसने शिकायत की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. (love jihad case in indore) (Victim complained of rape on Twitter)

MP Gold-Silver Rate: सोने की कीमत में फिर से उछाल, चांदी स्थिर, जानिये आज का रेट

सर्राफा बाजार में चल रही उथल-पुथल के बीच राजधानी भोपाल में गुरुवार को सोने के दामों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोने की कीमत 890 रूपए बढ़ गई है. वहीं चांदी के दाम स्थिर हैं.

Bhopal Mandi Rate: फिर महंगा हुआ सोयाबीन, जानिये क्या है भोपाल मंडी में आज सब्जियों के रेट

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में गुरुवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

MP Fuel Price Today: उज्जैन में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा बिक रहा, एक क्लिक में जानें अपने शहर का नया रेट

मध्य प्रदेश में आज गुरुवार को उज्जैन में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है. बुधवार के मुकाबले पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.02 रुपये प्रति लीटर हो गई है. राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट क्रमशः 108.46 और 93.73 रुपये प्रति लीटर रहे. वहीं इंदौर में पेट्रोल 108.72 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. इसके अलावा डीजल के दाम 93.99 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.