आज यानी मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के पवित्र महीने में 30 दिन का रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार मना रहे हैं. इस खास मौके पीएम मोदी, से लेकर एमपी के सीएम शिवराज समेत राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बधाई दी है. भोपाल में ईदगाह पर करीब सवा लाख नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी. (Eid-ul-Fitr being celebrated across country)

भोपाल में ईद-उल-फितर का जश्न: ईदगाह पर सवा लाख नमाजियों ने पढ़ी नमाज

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड, बेलपत्र और चंद्र धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

भस्म आरती में बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड और चंद्र धारण किया

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. वहीं, मौसम विभाग ने तीन मई को कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिससे यात्रा शुरू होते ही मौसम भी परीक्षा लेगा.

आज खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट, कैसे करें रजिस्ट्रेशन ? यहां जानें एक क्लिक में सब कुछ

सागर में बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बड़ा हादसा हो गया. घर में खेलते समय बैटरी में ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से बच्चे के हाथ की दो उंगलियां अलग हो गईं. (Battery Exploded in Sagar)

सागर में बच्चे के हाथ में फटी मोबाइल की बैटरी, हाथ की दो उंगलियां हुईं अलग

खरगोन में विगत 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन परशुराम जयंती और ईद को देखते हुए मंगलवार यानी आज जिले में पूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.

खरगोन में आज ईद और परशुराम जयंती पर पूर्ण कर्फ्यू, ड्रोन से हो रही है निगरानी, चप्पे-चप्पे पर 1,300 जवान तैनात

अक्षय तृतीया के दिन विशेष मुहूर्त में अस्त्र-शस्त्र खरीदें उनका पूजन करें तो विशेष फलदाई और सुखदाई होता है. अक्षय तृतीया का विशेष महत्व भी है इस दिन जो दान दिया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान परशुराम जयंती भी होती है.

अलग-अलग राशि के जातक अक्षय तृतीया के विशेष दिन का ऐसे लें लाभ, भगवान परशुराम की पूजा-दान का है विशेष महत्व

मां तुझे प्रणाम योजना के तहत मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को वाघा और हुसैनी वाला बार्डर की यात्रा पर भेजा गया है. इसका उद्देश्य है कि लाडली लक्ष्मियों का भविष्य बेहतर हो, वे हर क्षेत्र में सक्रिय रहें और अपने लक्ष्य प्राप्त करें.

Maa Tujhe Pranam Yojna 2022: मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियां देखेंगी सीमा पर सेना की चौकसी

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 42 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. रविवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Fuel Price Today: नहीं थम रहे पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

महाकाल मंदिर में मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा प्रवेश करने पर सोमवार देर शाम हंगामा खड़ा हो गया. युवक ने मंदिर परिसर एक महिला के साथ अभद्रता की. इसके साथ ही दर्शनार्थियों पर रॉड से हमला भी किया.

महाकाल मंदिर में घुसा मुस्लिम युवकः दर्शनार्थियों पर किया रॉड से वार, पहले जपा ॐ नमः शिवाय, फिर करने लगा अल्लाह हू अकबर

एमपीपीएससी 2020 (MPPSC 2020) में ओबीसी (OBC) वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश आ गया है. हाईकोर्ट ने सोमवार को पारित आदेश में एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद एमपीपीएससी को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की चयन सूची पुनः जारी करनी होगी, जिसका लाभ प्रदेश के सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलेगा. (OBC will get 14 percent reservation) (High Court ordered about MPPSC 2020)

MPPSC 2020 : ओबीसी को 27 की जगह 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, हाई कोर्ट ने दिया आदेश