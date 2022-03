सीएम हाउस पर बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधानसभा में बजट पर चर्चा से पहले मंत्रियों को दिए जाएंगे निर्देश

सोमवार को सीएम हाउस पर भाजपा की बड़ी बैठक(shivraj ministers will meet at cm house) बुलाई गई है. विधायक दल की इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्रियों को विधानसभा में विपक्ष के सवालों का सामना करने और सरकार के पक्ष को बेहतर तरीके से रखने की निर्देश दिए जाएंगे

बीजेपी में मिशन 2023 को लेकर हलचल तेज, संगठन महामंत्री सुहास भगत को संघ में वापस बुलाया, हितानंद शर्मा को जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव (suhas bhagat re entered sangh)किया गया है. मिशन 2023 की तैयारी में जुटे पार्टी संगठन और संघ के खेमे में हलचल शुरू हो गई है.

शराबबंदी पर उमा भारती को मिला किन्नर महामंडलेश्वर का साथ, हिमांगी सखी ने तोड़फोड़ को बताया गलत तरीका

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्यप्रदेश में लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं. अपना अभियान शुरू करते हुए उन्होंने भोपाल में एक शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ कर दी. इसका कई लोगों ने समर्थन किया जबकि कुछ ने इसे गलत तरीका बताया. निर्मोही अखाड़ा की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी शराबबंदी पर उमा भारती का साथ देने के बात कही है, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ करने के तरीके को सही नहीं बताया है.(Demand for prohibition of liquor in MP)

'द कश्मीर फाइल्स' एमपी में हुई टैक्स फ्री, सीएम शिवराज बोले-ज्यादा से ज्यादा लोग देखें फिल्म

मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को छह महिने के लिए प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है. सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द और संघर्ष की कहानी है. इसे सभी लोगों को देखना चाहिए.(The kashmir files tax free in MP)



भारी पड़ी रंगीन मिजाजी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए भगत सिंह कुशवाह

भगत सिंह कुशवाह को भाजपा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है. उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है. पिछले कुछ समय से कुशवाह के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिल रही थीं जिसके पार्टी संगठन उनसे नाराज था.(Bhagat Singh Kushwaha resigns)

MP Fuel Price Today: अब कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, पढ़िए आज के रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है, लेकिन रूस-यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच माना जा रहा है कि तेल के दाम अब कभी भी बढ़ सकते हैं. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

शराब बंदी के खिलाफ उमा भारती का तांडव ! दुकान में घुसकर वाइन की बोतलों पर मारा पत्थर, देखें VIDEO

राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का तांडव देखने को मिला. शराबबंदी को लेकर वे मुखर दिखाई दे रही हैं. इसी कड़ी में रविवार को बरखेड़ी इलाके में उमा भारती भारी भीड़ के साथ एक शराब की दुकान पर पहुंची. यहां उन्होंने शराब की दुकान में घुसकर पत्थर मारा, जिससे बोतल फूट गई.

14 मार्च का राशिफलः मेष राशि के जातकों की लाइफ में आज आ सकता है कोई पार्टनर, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

14 मार्च का पंचांगः जानें आज की शुभ चौघड़िया, मूल और शुभ अंक, क्या कहता है आपका नक्षत्र

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

Love Rashifal: लव बर्ड्स की लाइफ में नया रोमांस, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

आज किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love rashifal) से जुड़ी हर बात.