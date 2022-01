एमपी में 30 जनवरी तक सर्दी का सितम! तीव्र से अति तीव्र शीतलहर की संभावना, अलर्ट जारी

मध्यप्रदेश में फिलहाल सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलने (Severe cold will continue in MP till January 30) वाली है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

ग्वालियर-चंबल अंचल को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया हाई जैक! पार्टी से कन्नी काटने लगे हैं पुराने भाजपाई

ग्वालियर-चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी (BJP upset due to Jyotiraditya Scindia being active) परेशान है क्योंकि ऐसा लगता है कि सिंधिया ने दोनों जोन को पूरी तरह हाई जैक कर लिया है.

MP Corona Update: कमजोर पड़ा कोरोना या बीमार पड़ा सिस्टम, जानें क्यों कम हो रही है टेस्टिंग

सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (bundelkhand medical college) द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने मिल को रही है. (MP Corona Update) मेडिकल कॉलेज के करीब 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. टेस्टिंग में काम आने वाले रिएजेंट भी गायब है. सवाल यह है कि क्या सच में कोरोना का संक्रमण कमजोर पड़ गया है या यह बीमार पड़े सिस्टम की वजह से हो रहा है.

एमपी का इकलौता मंदिर, जहां निमंत्रण देने के बाद ही शुरू होती हैं शादी की रस्में

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है, यही वजह है कि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है. वैसे तो भगवान गणेश के कई मंदिर हैं, लेकिन इंदौर का खजराना गणेश मंदिर श्रद्धालुओं में अधिक लोकप्रिय है, यही वजह है कि लोग (Wedding Invitation to Khajrana Ganesh) शादी का निमंत्रण सबसे पहले भगवान श्री खजराना गणेश को देते हैं.

एक फरवरी से बदलने वाले हैं कई नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा फर्क

एक फरवरी से कई नियम बदलने वाले हैं. इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. (budget on health 2022)

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट में आज कोई बदलाव नहीं, जानिए अपने शहर में फ्यूल का रेट

जनवरी के चौथे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल सहित पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

मप्र में बुजुर्ग नेताओं के भरोसे कांग्रेस, दूसरी पीढ़ी में कोई बड़ा चेहरा नहीं, 2023 में दिग्गी-नाथ फिर दिखा पाएंगे चमत्कार

कांग्रेस में बुजुर्ग बनाम युवा की तकरार भले ही बढ़ती जा रही हो लेकिन मप्र कांग्रेस की राजनीति फिलहाल दो बुजुर्ग (congress mla are older than bjp mla) नेताओं के भरोसे ही चलती नजर आ रही है. मप्र में 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मिलकर कांग्रेस की वापसी कराई थी, लेकिन क्या एक बार फिर 70 की उम्र पार कर चुकी जोड़ी कोई चमत्कार दिखा पाएगी.

भय्यूजी महाराज पार्ट-2: पलक की नजदीकियों ने तबाह किया महाराज का जीवन, जानें आयुषी से शादी के बाद कैसे बदली कहानी

भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट ने सेवादार आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुना दी. इनमें भय्यूजी महाराज के करीब रहीं पलक भी शामिल हैं. आइए पार्ट-2 में जानते हैं पलक कैसे भय्यूजी महाराज की करीब आई और उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाया.

बयान पर विवाद: जानें क्या कहती है IPC की धारा 295/A , कानून तोड़ कर भी आखिर क्यों बच जाते हैं सितारे

'शो स्टॉपर' वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान भोपाल पहुंची श्वेता तिवारी (fir lodge against shweta tiwari) ने विवादित बयान देकर सुर्खियां तो खूब बटोरीं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में FIR दर्ज होने और गृहमंत्री के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने माफी मांग ली है.सरकार ने धारा 295 (A) के (what is section 295-a) तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 295/a

29 जनवरी का राशिफलः आज मेष राशि के जातकों का 75% चमकेगा भाग्य, जानें क्या कहती है राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.