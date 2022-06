Politics Of MP: नरोत्तम मिश्रा बोले, भोपाल की जनता ने दिग्विजय सिंह को मौन योग की सलाह दी थी, पर वो मान नहीं रहे

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, दिग्विजय कांग्रेस के एक ऐसे योगाचार्य हैं जिन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को शीर्षासन करवा दिया. उन्होनें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी थानों के स्टॉफ में तनाव कम करने और फिट रहने के लिए योग कराने के निर्देश दिए हैं. MPPSC की परीक्षा में कश्मीर से जुड़ा विवादित प्रश्न पूछने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह प्रसंग आपत्तिजनक है. विवादास्पद प्रश्न पूछने वाले दोनों पेपर सेटर्स पर भविष्य में प्रश्न पत्र तैयार करने पर रोक लगा दी गई है.

Maharashtra Political Crisis: सह संगठन प्रभारी पवैया का बयान, महाराष्ट्र की सरकार का पतन अब उनके ही कुनबे के द्वारा होने वाला है

राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे (Maharashtra Political Crisis) के लिए परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं. इस पर महाराष्ट्र के सह संगठन प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि शिवसेना की सरकार विधायकों का विश्वास खो चुकी है. हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, उनका कुनबा बिखर रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे नाराज हैं. विधान परिषद के नतीजे आने के बाद कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का संपर्क शिवसेना से टूट गया है. बताया जा रहा है क‍ि वे 10 से 13 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में हैं.

MPPSC EXAM Dispute : परीक्षा में विवादास्पद प्रश्न - क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, गृह मंत्री बोले- कार्रवाई करेंगे

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC ) की 19 जून को हुई प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर विवाद हो गया है. परीक्षा में दो ऐसे सवाल पूछे गए, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई है. इसमें एक सवाल कश्मीर को पाकिस्तान को देने से जुड़ा है, जबकि दूसरा सवाल महात्मा गांधी को लेकर पूछा गया है. इस मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि एमपीपीएससी में कश्मीर पर विवादास्पद प्रश्न पूछने वाले दोनों पेपर सेटर को डी बार कर दिया गया है. दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इस बारे में सूचना देश में दे गई है. (Objectional Question in MPPSC exam) (Should India give Kashmir to Pakistan) (Home Minister said this is objectionable) (Congress attacker BJP on defensive)

Van Vihar Lioness Death: वन विहार में 15 साल की शेरनी की मौत, अब बचे सिर्फ दो शेर

भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 1 लॉयनेस की मौत से हड़कंप है. यह शेरनी असम के गुवाहाटी जू से लायी गयी थी जो पिछले 2 दिनों से काफी बीमार थी. वरु नाम की मादा शेर की मौत के बाद अब वन विहार में इनकी संख्या घटकर 2 रह गई है. (Van Vihar Lioness Death) (bhopal zoo news )

Arms Smuggling: इंदौर में हथियार के तस्करों से बड़ी मात्रा में रिवाल्वर व कट्टा बरामद, कई राज्यों से जुड़े तार

इंदौर पुलिस ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इस दौरान पकड़े गए आरोपियों ने कबूला कि वे मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी हथियार सप्लाई करते हैं.(Indore Crime news)

Yoga Commission: एमपी में हो रहा है योग आयोग का गठन, योग शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती

मध्य प्रदेश सरकार योग आयोग का गठन कर रही है. आयोग के गठन के बाद योग शिक्षकों की भर्तियां भी शुरू होगी. विश्व योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में योग की शिक्षा दी जायेगी. (MP Yoga Commission)(International Yoga Day)

Job to Vyapam accused: एमपी में व्यापमं घोटाले के आरोपी को भी नौकरी ! सरकार लोकायुक्त में आज पेश करेगी ब्यौरा

मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले के आरोपी को भी सरकारी नौकरी मिल गई है. ये मामला दतिया के चिकित्सा महाविद्यालय का है जहां एक व्यापमं के आरोपी को नियुक्ति मिल गई है. इस मामसे में आज मंगलवार को शासन लोकायुक्त के सामने ब्यौरा पेश करेगा.(Job to Vyapam accused )

उज्जैन में बाबा महाकाल का हुआ भव्य श्रृंगार, भगवान ने धारण किया हनुमान जी का रूप

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने त्रिशूल के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का रूप धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

International Yoga Day: ग्वालियर की खूबसूरत किले पर "योग का योगासन", मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बड़े नेताओं ने किया योग

ग्वालियर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्वालियर किले पर योग दिवस मनाया गया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित तमाम बड़े नेताओं ने य़ोग किया. योग दिवस के मौके पर राजा मानसिंह मंदिर परिसर का नजारा काफी अद्भुत रहा. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि - "योग हमारे शरीर को ही निरोग नहीं करता, बल्कि हमारी बुद्धि का विकास और आत्मा को भी शुद्ध करने का काम करता है.

International Yoga Day: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दी जायेगी योग शिक्षा, शिवराज सिंह का ऐलान

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) पर आज मंगलवार को भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ योग करते हुए कहा कि पूरे राज्य के स्कूलों में बच्चों के योग की शिक्षा दी जायेगी.