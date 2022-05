मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ताल ठोंकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं. खास बात यह है कि ग्वालियर दोनों ही दलों की रणनीति का केंद्र बना हुआ है, जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है. कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी की आज ग्वालियर-चंबल अंचल में बड़ी बैठक है, जिसमें सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही अंचल के सभी नेता मौजूद रहेंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे.

ग्वालियर-चंबल अंचल में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी तय करेगी रणनीति, आज सीएम शिवराज सहित सिंधिया और तोमर रहेंगे मौजूद

खाचरोद थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. ग्राम घिनोदा के समीप हाईवे पर लोडिंग वाहन में आग लगने से 12 से ज्यादा गायों की जलकर मौत हो गई. थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही आधा दर्जन गायों का रेस्क्यू कर उन्हें चेकअप के बाद गौशाला छोड़ा. अन्य गायें पुलिस के पहुंचने से पहले ही इधर-उधर भाग गईं. गायों की सर्चिग के लिए टीम गठित की है.

VIDEO: गायों से भरे ट्रक में लगी आग, 12 से ज्यादा गायों की जलकर मौत, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन

मध्य प्रदेश के सीधी में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक ग्राम बढ़ाऊरा का रहने वाला था, घायल की पहचान अभी नहीं हो पाई है. हादसा आमने-सामने की टक्कर से हुआ, जिसमें टैंकर का अगला हिस्सा निकलकर नदी में समा गया.

सीधी: ट्रक व डेयरी वाहन की जोरदार भिड़ंत, भीषण सड़क हादसे में एक की मौत एक गंभीर रूप से घायल

मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमश: 8 और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है. जिससे अब अब पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर धन्यवाद दिया है.

मोदी सरकार का तोहफा: मध्यप्रदेश में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर का नया रेट

रीवा जिले की वैशाली सिंह का चयन नेशनल बास्केटबॉल कैम्प के लिए हुआ है. वह बैंगलोर में चलने वाले इस कैंप में प्रशिक्षण लेंगी. वैशाली फीबा एशिया कप प्रतियोगिता से मात्र एक कदम की दूरी पर हैं. इस कैंप में प्रदर्शन के आधार पर ही फीबा एशिया कप के लिए टीम का चयन किया जाएगा. वैशाली सिंह की इस उपलब्धि पर रीवा जिले सहित विंध्य व प्रदेश अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है.(Rewa girl big achievement) (Vaishali Singh selected for National Basketball Camp)

बड़ी उपलब्धि: नेशनल बास्केटबॉल कैम्प के लिए वैशाली सिंह का चयन, Fiba asia cup से एक कदम दूर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रविवार को सोने की कीमत 296 रुपये बढ़ गई है. इस तरह 24 कैरेट सोना बढ़कर 50256 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. जबकि चांदी की कीमत 65,900 रुपये प्रति किलो ही है.

MP Gold Rate: एमपी में फिर महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव

पुलिस हो या सेना, भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल एग्जाम के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के मामले थम नहीं रहे. शनिवार को आईटीबीपी (ITBP) भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के दौरान जबलपुर में एक युवक की मौत हो गई.

जज्बे ने ले ली जान! ITBP फिजिकल एग्जाम के दौरान युवक की मौत, गर्मी में भर्ती को लेकर उठे सवाल

नगरीय विकास विभाग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कुछ कलेक्टर्स ने ओबीसी कल्याण आयोग की अनुसूची में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी होने की बात कही है. इस पर नए निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अनुशंसा के अनुसार आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहाँ पूर्व में की गई कार्यवाही मान्य होगी.

पिछड़ा कल्याण आयोग की रिपोर्ट में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी, नए दिशा निर्देश जारी

2019 के चर्चित हनी ट्रैप कांड की एक आरोपी श्वेता विजय जैन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आई. श्वेता ने खुद को बेकसूर बताया, कहा कि मैं झूठे केस में ढाई साल तक जेल में रही हूं. कानून पर भरोसा है, जल्द ही मेरे साथ इंसाफ होगा. साथ ही उन्होंने इस हाईप्रोफाइल मामले में बड़ा खुलासा करने की भी बात की.(MP honeytrap case) (Shweta Vijay Jain released from indore jail)

MP honeytrap case: आरोपी श्वेता विजय जैन को सुप्रीमकोर्ट से मिली जमानत, ढाई साल बाद जेल से रिहा, कहा-जल्द बड़ा खुलासा करूंगी

उज्जैन में एक घर में शनिवार की रात हंगामा मच गया. पुलिस ने एक बदमाश की तलाश में घर पहुंची थी. जिसके बाद घर में मौजूद महिलाओं ने बवाल मचा दिया. महिलाओं ने पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए घर के बिस्तरों में आग लगा दी. इतना ही नहीं एक महिला ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की.(Ujjain police reached miscreant home) (women create rucks in ujjain) (women set fire to beds in ujjain)

बदमाश को पकड़ने घर पहुंची पुलिस तो महिलाओं ने काटा हंगामा, बिस्तरों में लगाई आग, आत्महत्या की कोशिश