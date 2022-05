MP में निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का सेमीफाइनल शुरु हो चुका है. भले ही अभी मुकाबला सीधा ना हो. ना ही इसमें पार्टी के झंड़े तले इलेक्शन होगा. मगर जमीनी स्तर पर नगर-नगर और गांव-गांव किसकी कितनी पकड़ है का पता चल जाएगा. यही नहीं इस चुनाव के परिणाम के साथ एक दिशा भी तय होगी की स्थानीय मुद्दे 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे. (panchayat politics of mp) (mp panchayat local body election)

MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में नगरीय और पंचायत है विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट

2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है. वोट शेयर बढ़ाने से लेकर ओबीसी और ब्राह्मणों को साधने के लिए हर संभव कोशिश तो की ही गई है. कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में भी सीटों की सेंधमारी की तैयारी जोरों पर है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उन्हीं के गृह जनपद में चुनौती देने के लिए भाजपा ने कई वरिष्ठों नेताओं को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए अलग-अलग विधानसभाओं में तैनाती की है.

छिंदवाड़ा में 'नाथ' को 'कमल' की चुनौती, भाजपा ने मंत्री और सांसदों को विधानसभा में किया तैनात

इंदौर युवा कांग्रेस के एहसास-ए-मोहब्बत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. उन्होनें कहा कि प्रदेश की जनता की समस्याओं से जूझ रही है और सीएम को नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है. ज्ञानवापी और धार भोजशाला विवाद पर उन्होनें कहा कि आरएसएस ने 1925 से केवल नफरत फैलाई है और आज भी वही कर रहे हैं.

इंदौर: प्रदेश की जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री को ठेला लेकर निकलने जैसी नौटंकी से फुर्सत नहीं - दिग्विजय सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि 21वीं सदी की आधारशिला राजीव गांधी ने रखी थी. उन्होंने नीमच में बुजुर्ग की हत्या को लेकर सरकार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इस घटना में बीजेपी नेताओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है. कमलनाथ ने शिवराज सरकार से पूछा कि प्रदेश में प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां है ? प्रदेश में आख़िर हो क्या रहा है ?(Kamal Nath questions to Shivraj govt.) (Where is law and order in MP) (Why are spirits of criminals so high)

कमलनाथ ने दागे सवाल- मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था कहां है ? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं ?

नगरीय निकायों के आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव को लेकर सभी कलेक्टर्स को 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. भोपाल में 25 मई 2022 को 11:00 बजे से सभी वर्गों में आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही जिला पंचायत भोपाल के सभागार में संपादित की जाएगी. पहले से तय SC-ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा.

भोपाल: पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आरक्षण प्रकिया 25 मई तक पूर्ण करने के निर्देश

MP के खरगोन में राम नवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा में कई परिवारों के सपने बिखर गए थे. एक परिवार पर उस समय वज्राघात हुआ, जब बेटी की शादी के लिए रखे दहेज सहित पूरे सामान को दंगाइयों ने लूट लिया. शुक्रवार को सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कराई और दंगों में प्रभावित लोगों के लिए ₹72 लाख के अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की.

Khargone Violence: जख्म पर मरहम, दंगा पीड़ितों को ₹72 लाख अतिरिक्त मुआवजा देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

खरगोन हिंसा में पीड़ित लक्ष्मी मुछाल शादी के बंधन में बंध गई हैं. प्रभारी मंत्री कमल पटेल भाई बनकर शादी में शामिल हुए. मप्र सरकार ने शादी का पूरा जिम्मा उठाया. सीएम शिवराज भी वर्चुअली रूप से शादी समारोह से जुड़े और नव दंपत्ति को आर्शीवाद दिया. शादी में मंत्री कमल पटेल ​के शामिल होने पर लक्ष्मी मुछाल बेहद खुश नजर आईं. वहीं कमल पटेल ने कहा कि हम दंगा प्रभावितों की हर संभव मदद करेंगे. (Khargone violence victim Laxmi Muchhal marriage) (kamal patel attended wedding)

शिवराज सरकार ने कराई खरगोन दंगा प्रभावित लक्ष्मी की शादी, मुंहबोले भाई बनकर शादी समारोह में पहुंचे मंत्री कमल पटेल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शनिवार को सोने की कीमत 336 रुपये बढ़ गई है. इस तरह 24 कैरेट सोना बढ़कर 49960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. जबकि चांदी के दाम 800 रूपए की बढ़त के साथ 65,900 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं.

MP Gold Rate: सोना के दाम बढ़े, चांदी की भी बढ़ी चमक, यहां चेक करें आज के रेट...

भिंड में एक बड़ा हादसा हुआ है. पचेरा गांव में एक निर्माणाधीन मकान ढह जाने से कारीगर, मकान मालिक के दो बेटे और नातिन घायल हो गई. पड़ोसियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए मेहगांव अस्पताल भिजवाया हे. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया. (Under Construction house collapsed in Bhind)

भर-भराकर गिरा निर्माणाधीन मकान, मलबे में दबकर चार लोग घायल

जबलपुर में घर बैठे आनलाइन सट्टा खिलवाने वाले सटोरिये सतीश सनपाल के सट्टे के कलेक्शन का 21 लाख 55 हजार 600 रुपए और मोबाइल, विभिन्न कम्पनियों की सील, ऋण पुस्तिका, चैक बुक, प्रापर्टी से सम्बंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं. (jabalpur online betting)

सतीश सनपाल के कार्यालय में दबिश, दुबई से चलाता था सट्टे का अवैध कारोबार