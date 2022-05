मंडला में आदिवासियों की हत्या को लेकर कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समाज के अंदर नेताओं को फायर बिग्रेड की तरह होना चाहिए. यदि कोई चिंगारी होती है और वो समाज के हित में नहीं है तो उसे तुरंत दबाना चाहिए. लेकिन मध्यप्रदेश में दो नेता ऐसे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह. ये किसी भी घटना की जानकारी लिए बिना फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं. मंडला के मामले में इनके वहां दो-दो विधायक हैं पर इन्होंने जानकारी नहीं ली. उन्होंने बिना जानकारी लिए ट्वीट कर दिया. (Home Minister Narottam statement) (Digvijay Singh again tweet without thinking) (Digvijay Singh tweet on incident of Mandla)

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों जमकर हलचल देखने को मिल रही है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे. जहां दोनों नेताओं के बीच बंदर कमरे में मुलाकात हुई. प्रहलाद पटेल ने बताया कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गृहमंत्री से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे.(Prahlad Patel met Narottam Mishra)

ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने-सामने एक बार पुनः आ गई हैं. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान आया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार देर से जागी है. वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस का पर आरोप लगाया है.

शहडोल में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को प्रशासन ने तेज कर दिया है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने कुख्यात अपराधी के अवैध मकान को जमींदोज कर 1500 स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. (Shivraj Singh bulldozer on illegal house)

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में बुधवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

कसरावद स्थित पुल से एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि नगरपालिका द्वारा रखी लाइफ सपोर्ट रिंग (Life support ring) मददगार साबित हुई. जिसके चलते डूब रहे युवक की जान बच गई. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया. बताया जा रहा है​ कि ग्राम धनोरा निवासी युवक कालू मानकर अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था. उसने शराब के नशे में आत्महत्या करने की कोशिश की. लोगों ने वहां रखी लाइफ सपोर्टिंग रिंग नदी में फेंक दी. जिसे कालू ने पकड़ लिया.

मध्यप्रदेश में फ्यूल ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं. प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हैं. जिससे आमजन परेशान है. बुधवार को राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118.58 रुपये और डीजल 101.16 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है.

बीते दिन मिली राहत के बाद एक बार फिर सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं. सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम पर 210 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. वहीं चांदी 900 रुपये महंगी हो गई है.

भले ही छिंदवाड़ा को पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन आज भी कई आदिवासी गांव ऐसे हैं, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती. मजबूरी में प्रसूता महिलाओं को खाट के सहारे एंबुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है. ऐसा ही नजारा उमरेठ विकासखंड के मांडईमाल में देखने को मिला. जहां लोगों ने करीब 2 किलोमीटर तक खाट के सहारे 20 साल की गर्भवती महिला जरीना को एंबुलेंस तक लाने की कोशिश की. लेटलतीफी के चलते प्रसूता की घर से कुछ दूरी पर ही डिलीवरी हो गई. प्रसूता ने रास्ते में ही पुत्र को जन्म दिया. मौके पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के चलते जच्चा-बच्चा दोनों को खाट पर लेटाकर एम्बुलेंस तक लेकर आए.

मुरैना में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक युवक को गोलियों से भून डाला. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी वहां से भाग निकले. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कस्बे के चारों तरफ नाकेबंदी करा दी लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल सका.

