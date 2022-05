भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर मंगलवार को भोपाल के गुफा मंदिर में भव्‍य आयोजन हुआ. इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan)भी शामिल हुए. इस मौके पर सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का चरित्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. स्कूलों में भगवान परशुराम का चरित्र पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा भूमिविहीन मंदिरों के पुजारियों को 5000 मानदेय दिया जाएगा. सीएम ने घोषणा की कि संस्कृत पढ़ने वाले सभी बालक और छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी. (Big announcement of CM Shivraj)(life character of Parashuram taught in schools) (Ashtadhatu statue of Lord Parashuram unveiled)

सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान- स्कूलों में पढ़ाया जाएगा भगवान परशुराम का जीवन चरित्र, पुजारियों को 5000 मानदेय

मुरैना। जिला प्रशासन का बुलडोजर इन दिनों डकैतों के साथी और संरक्षकों के अवैध निर्माणों पर गरज रहा है. इसी कड़ी में पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के ठाठीपुर गांव में 15 हजार का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के संरक्षक सरपंच और उसके दो भाइयों के मकान को ढहाने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच गया.

डकैत कल्ली गुर्जर के संरक्षक सरपंच का मकान जमींदोज करने पहुंची पुलिस, महिलाओं ने केरोसिन छिड़क आत्मदाह की धमकी दी, वापस लौट आए अधिकारी

छिंदवाड़ा। सनातन परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया सबसे शुभ तिथि मानी जाती है. अक्षय तृतीया का पावन पर्व आज मंगलवार को मनाया जा रहा है और यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है. इस मुहूर्त में जहां कई शादियां होती हैं, तो वहीं इस दिन भगवान परशुराम जयंती भी होती है.

Akshaya Tritiya 2022: अक्षय तृतीया आज, जानिए कैसे करें पूजा और शुभयोग और इस त्योहार की खास बातें

आज यानी मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के पवित्र महीने में 30 दिन का रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार मना रहे हैं. इस खास मौके पीएम मोदी, से लेकर एमपी के सीएम शिवराज समेत राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बधाई दी है. भोपाल में ईदगाह पर करीब सवा लाख नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी. (Eid-ul-Fitr being celebrated across country)

भोपाल में ईद-उल-फितर का जश्न: ईदगाह पर सवा लाख नमाजियों ने पढ़ी नमाज

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड, बेलपत्र और चंद्र धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

भस्म आरती में बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड और चंद्र धारण किया

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. वहीं, मौसम विभाग ने तीन मई को कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिससे यात्रा शुरू होते ही मौसम भी परीक्षा लेगा.

आज खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट, कैसे करें रजिस्ट्रेशन ? यहां जानें एक क्लिक में सब कुछ

सागर में बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बड़ा हादसा हो गया. घर में खेलते समय बैटरी में ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से बच्चे के हाथ की दो उंगलियां अलग हो गईं. (Battery Exploded in Sagar)

सागर में बच्चे के हाथ में फटी मोबाइल की बैटरी, हाथ की दो उंगलियां हुईं अलग

खरगोन में विगत 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन परशुराम जयंती और ईद को देखते हुए मंगलवार यानी आज जिले में पूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.

खरगोन में आज ईद और परशुराम जयंती पर पूर्ण कर्फ्यू, ड्रोन से हो रही है निगरानी, चप्पे-चप्पे पर 1,300 जवान तैनात

अक्षय तृतीया के दिन विशेष मुहूर्त में अस्त्र-शस्त्र खरीदें उनका पूजन करें तो विशेष फलदाई और सुखदाई होता है. अक्षय तृतीया का विशेष महत्व भी है इस दिन जो दान दिया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान परशुराम जयंती भी होती है.

अलग-अलग राशि के जातक अक्षय तृतीया के विशेष दिन का ऐसे लें लाभ, भगवान परशुराम की पूजा-दान का है विशेष महत्व

मां तुझे प्रणाम योजना के तहत मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को वाघा और हुसैनी वाला बार्डर की यात्रा पर भेजा गया है. इसका उद्देश्य है कि लाडली लक्ष्मियों का भविष्य बेहतर हो, वे हर क्षेत्र में सक्रिय रहें और अपने लक्ष्य प्राप्त करें.

Maa Tujhe Pranam Yojna 2022: मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियां देखेंगी सीमा पर सेना की चौकसी