मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वालों को ये पार्टी बढ़ावा देती है. प्रियंका गांधी द्वारा बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपूर से दो करोड़ की पेंटिंग खरीदवाने को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू देवताओं का अपमान करने वालों को प्रोत्साहित करना कोई गांधी परिवार से सीखे. (Home Minister Narottam Mishra statement) ( Narottam Mishra target to Gandhi family) ( Home minister said on Khargone violence)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को प्रोत्साहित करता है गांधी परिवार

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह का विवाद सामने आया, उसी तर्ज पर रविवार को इंदौर में चंद्रभागा स्थित प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर 4 बार किया गया और मंदिर में रामधुन भी गूंजी.

Azan vs Hanuman Chalisa: इंदौर के मंदिर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू संगठन बोले- अजान के वक्त गूंजेगी रामधुन

मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा का समय है और दोनों दलों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कई विधायक और नेता अपने दलों को छोड़ना चाह रहे हैं. दोनों दल ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं पढ़िए पूरी खबर... (MP BJP and Congress claims) (MP Mission 2023)

एमपी में भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे में फूट का दावा, पढ़िए मुख्य वजह...

नसरूल्लागंज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पेयजल को लेकर कई शिकायतें मिलीं. जिसके बाद उन्होंने सोमवार सुबह पीएचई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और पेयजल समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिये. साथ ही पीने का पानी लोगों को कैसे मिल सके इसको लेकर अधिकारियों से आज सोमवार शा​म तक प्लान मांगा है.(water problem in mp) (CM Shivraj meeting with PHE department)

भोपाल: पेयजल समस्या पर सीएम शिवराज ने जताई चिंता, आपात बैठक बुलाकर आज शाम तक मांगा प्लान

मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा (Khargone violence) के बाद लगा कर्फ्यू अब भी जारी है. सोमवार को भी कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई है. महिला और पुरुष दोनों ही खरीदारी कर सकते हैं. छूट में कृषि मंडी को भी शामिल किया गया है. वाहनों के इस्तेमाल पर अब भी पाबंदी है. (khargone violence update) (Relaxation in curfew)

Khargone violence Update: कर्फ्यू में आज भी 9 घंटे की ढील, कृषि मंडियां खोलने की मिली छूट

ग्वालियर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर हिंदू युवती से शादी की. शादी के बाद युवक ने महिला पर इस्लाम कबूल करने का दवाब बनाया. इस दौरान उसके दो देवरों और एक मौलाना ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. महिला का आरोप है कि ससुराल वाले उससे देह व्यापार कराते थे, उसे कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया. पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. (Love jihad case in Gwalior)

ग्वालियर में लव जिहाद: राजू बनकर इमरान ने की शादी, महिला का गर्भपात कराया, देवरों और मौलाना ने किया दुष्कर्म

छतरपुर में अपहरण किये बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों के कब्जे से मुक्त करा लिया. बच्चे का अपहरण उसके सगे चाचा ने 5 लाख रुपयों के लिए किया था. अपहरण करने के लिए उसने अपने दोस्तों की भी मदद ली. चूंकि बच्चा चाचा को पहचान गया था, इसलिए आरोपियों ने फिरौती मिलने के बाद उसकी हत्या करने की योजना बना ली थी. (Uncle kidnapped nephew in Chhatarpur) (Police rescue kidnapped child)

5 लाख के लिए चाचा ने किया था भतीजे को अगवा, फिरौती मिलने के बाद हत्या की थी योजना, पुलिस ने 24 घंटे में चंगुल से छुड़ाया

नागदा तहसील में एक्सीडेंट का दिल दहला देने वाला एक CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में एक ट्रक चालक बाइक सवार युवकों को रौंदता हुआ निकल जाता है. दोनों युवक सड़क पर गिर जाते हैं. घटना मंडी थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे की है. थाना प्रभारी श्याम चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार युवक केशव की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पीछे बैठे राहुल का उपचार जारी है.

उज्जैन में 5 सेकंड में मौत ! बाइक सवारों को रौंदता हुआ निकल गया ट्रक, देखिये दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज

मध्यप्रदेश में सोमवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा. प्रदेश के विभन्न स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई. इन हादसों में 50 से अधिक लोग घायल हो गए. करीब 15 लोगों की हालत गंभीर है. इन हादसों की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है.

सड़क हादसों के नाम रहा सोमवार, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हादसों में 5 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 34 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. रविवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोत्तरी जारी, जानिए क्या है नया रेट