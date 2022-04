मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा (Khargone violence) के बाद लगा कर्फ्यू अब भी जारी है. शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. वाहनों के इस्तेमाल पर अब भी पाबंदी है. कपड़ा और ज्वेलरी की दुकाने खुलेंगी. इधर, पुलिस ने इबरेश खान की मौत के मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए उन पर केस दर्ज किया है. (khargone violence update) (Relaxation in curfew for 4 hours)

Khargone Violence: कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील, दिव्यांग वसीम ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में BA सेकंड ईयर की परीक्षा के पेपर को देखकर शिक्षकों में हड़कंप मच गया. पेपर में बीए की जगह बी.कॉम प्रिंट था. इस पर छात्रों ने सवाल उठाए. कुलपति ने प्रिंट करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही डीआर, एआर, परीक्षा कंट्रोलर की समिति बनाई है जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी. (B.Com print in BA second year paper)

विक्रम विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों का नया कारनामा: BA के पेपर में कर दिया B.Com प्रिंट, कुलपति ने कंपनी को थमाया नोटिस

जबलपुर हाई कोर्ट ने मेडिकल का पीजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट को राहत प्रदान की है. कोर्ट ने कहा कि तय अविध में नियुक्ति नहीं करने से बांड की शर्त खुद ही समाप्त हो जाती है.(Relief from High Court to medical student) (Instructions for giving NOC to student)

मेडिकल का पीजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट को हाई कोर्ट से मिली राहत, एनओसी देने के निर्देश

पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान सतना, दमाेह, सीधी एवं उमरिया में दर्ज किया गया. मौसम विशेषज्ञों ने आज शुक्रवार को सभी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. (MP weather report) (Chance of rain in MP) (Bhopal mercury reached 35.5 degrees Celsius)

एमपी में मौसम हुआ सुहाना, आज हल्की बारिश होने के आसार, 23 अप्रैल के बाद से पड़ेगी प्रचंड गर्मी

भोपाल की बेटी ने शहर का नाम रोशन कर दिया है. स्नेह नगर कॉलोनी की रहने वाली आयुर्षि कापसे को अफ्रीका की मल्टीनेशनल कंपनी (African multinational company) में 62 लाख रुपये का पैकेज दिया है. आयुर्षि ने अपने पैरों पर खड़ी होकर घर-परिवार और का मान बढ़ाया है. आयुर्षि ने जॉब छोड़कर मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि वह इस मुकाम पर पहुंच गई. (Ayurshi kapse got package of 62 lakhs)

भोपाल की बेटी अफ्रीका में दिखाएगी अपनी प्रतिभा, मल्टीनेशनल कंपनी ने दिया 62 लाख का ऑफर

एमपी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने के रेट में उछाल देखा गया, चांदी 200 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. सोने का दाम 42,144 रुपए प्रति 8 ग्राम है और चांदी 73,300 रुपये प्रति किलो में बिक रही है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट. (Today Gold silver rates in MP)

Today Gold Silver rates in MP: सोने के भाव में तेजी, चांदी पड़ी मंद, जानें आज का रेट

आज शुक्रवार को वर्ल्ड अर्थ डे (World Earth Day 2022) मनाया जा रहा है. पृथ्वी दिवस का ये दिन पूरी तरह से हमारी धरती को समर्पित है, जो हम सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है. पृथ्वी दिवस के मौके पर गूगल ने भी बेहद खास डूडल (Google Doodle) तैयार किया है. इसमें कई तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि हमारी पृथ्वी का रूप कैसे बदल रह है जो चिंताजनक है.

World Earth Day 2022: गूगल ने बदला 'डूडल', खास तस्वीर के जरिये बताया कैसे बदल रही है हमारी पृथ्वी

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज शुक्रवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: हरी मिर्च का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा, मूंग की कीमत भी बढ़ी

सागर जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो साल की बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई. घटना में तीन लोग घायल हैं, जिनका सागर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.(Road accident in Sagar)

सागर में रफ्तार का कहर: कार की टक्कर के बाद दूर जा गिरे बाइक सवार, दो साल की मासूम सहित 4 की मौत

चंबल अंचल में खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला मुरैना से सामने आया है, जहां शादी के मौके पर हर्ष फायरिंग में दुल्हन के चाचा की मौत हो गई. जिस पिस्टल से गोली चली है वह मृतक की ही है. मृतक धीर सिंह तोमर सीआरपीएफ में तैनात था.(CRPF Jawan killed in Harsh firing)

मुरैना: हर्ष फायरिंग में दुल्हन के चाचा की मौत, मृतक की पिस्टल से चली थी गोली