प्रदेश के सभी शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है. प्रदेश मे 52 अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय बनाया जाएगा. इसी कड़ी में 8 भवनों का निर्माण शुरुआती दौर में हो चुका है. इसमें से तीन में इसी सत्र से शिक्षण प्रारंभ किया जा सकता है. (leading colleges will model colleges in MP) (Model colleges in Madhya Pradesh)

मध्यप्रदेश में 52 अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय बनाया जाएगा, इनमें होंगी आधुनिक सुविधाएं

मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा सरकार ने अभी से कमर कस ली है. राज्य में एक बड़ा वोट बैंक महिलाएं और बुजुर्ग हैं. इसी के चलते 19 अप्रैल को तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू कर दी गई. वहीं, आज गुरुवार को सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुन: शुभारंभ हो रहा है. इस बार हितग्राही बेटियों को 55 हजार रुपए दिए जाएंगे. (MP kanya vivah yojana 2022 )

महिला वोट बैंक साधने की जुगत: आज से दोबारा शुरू हो रही है 'कन्या विवाह योजना', मिलेंगे इतने हजार रुपये

मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा (Khargone violence) के बाद लगा कर्फ्यू अब भी जारी है. गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. वाहनों के इस्तेमाल पर अब भी पाबंदी है. कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. इधर, पुलिस ने हिंसा करने वाले 106 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. इनमें वो आरोपी भी शामिल हैं जिन्होंने एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारी थी. (khargone violence update) (Reward announced against 106 accused)

Khargone Violence: कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति, 106 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित

मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. 2018 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सफलता हासिल करने वाली कांग्रेस एक बार पुराने मंत्र को आजमाने की तैयारी में है. इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनिंदा नेताओं के साथ अपने निवास पर डिनर किया. इस दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसे भोज आयोजित कर रही है. इसके साथ ही पार्टी 'त्रिदेव प्लान' के जरिए कांग्रेस को पटखनी देने की जुगत में जुट गई है.(MP Congress Mission 2023) (Congress dinner politics)

कांग्रेस की 'डिनर पॉलिटिक्स', कमलनाथ ने दिग्गज नेताओं के साथ 3 घंटे की बैठक, चुनावी रणीनीति पर हुई चर्चा

विदिशा के 600 की आबादी वाले सिरोंज में ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं. गांव में कई नल होने के बाद भी एक नल के भरोसे पूरा गांव पानी पी रहा है. भीड़ ज्यादा होने के कारण यहां पानी के लिए पहुंचे ग्रामीणों की आपस में लड़ाई-झगड़े की भी समस्या बनी रहती है. (mp villages nirmal neer scheme failed) (vidisha Water Crisis)

Vidisha Water Crisis : विदिशा में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी पानी को तरस रहे ग्रामीण

शहडोल के बुढार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी खबर आई है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. यहां खांसी का इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला को जुएं मारने की दवा दे दी. दवा का सेवन करते ही महिला की तबियत बिगड़ गई.(Negligence of government hospital)

लापरवाही की इंतहा: सरकारी अस्पताल में खांसी की दवा की जगह दे दी जुएं मारने की दवा, बुजुर्ग मरीज की हालत बिगड़ी

मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर को बुल्डोजर से तोड़ने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इस मुददे को जनहित का नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया. (bulldozer on criminals house)(Court not consider petition of bulldozer action)

हाईकोर्ट ने अपराधियों के मकान तोड़ने की याचिका को जनहित का नहीं माना

नर्मदा की गोद में बसे जबलपुर में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है.(jabalpur drinking water Crisis) वहीं शासन-प्रशासन से लोगों को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है. (water problem in jabalbur madhay pradesh)

jabalpur drinking water Crisis: नर्मदा की गोद में बूंद-बूंद पानी को तरश रहे नगरवासी, 3 दिन के अंदर समस्या दूर करने की महिलाओं ने दी चेतावनी

एमपी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने-चांदी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ. सोने का दाम 42,608 रुपए प्रति 8 ग्राम है और चांदी 74,900 रुपये प्रति किलो में बिक रही है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट. (Today Gold silver rates in MP)

Today Gold Silver rates in MP: अप्रैल के चौथे सप्ताह में पहली बार सोने-चांदी का रेट हुआ स्थिर, जानें आज का भाव

मध्यप्रदेश में गर्मी कहर बरपा रही है. अधिकांश जिले गर्मी की चपेट में हैं. बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया. वहीं भोपाल में दिन का तापमान 42.5 डिग्री तक पहुंच गया. यह इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. मौसम विशेषज्ञों ने आज गुरुवार को भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. (MP weather report) (Chance of rain in Bhopal division) (Bhopal mercury crossed 42 degrees Celsius)

एमपी में आसमान से बरस रही है आग, राजगढ़ में 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड हुआ तापमान, आज भोपाल संभाग में बारिश के आसार