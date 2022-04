मायावती के वोट बैंक को हथियाने के लिए मध्यप्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. प्रदेश की 69 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर पर अब सियासी दलों की नजर है. उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों में बसपा के हाथों से खिसके वोट शेयर को हथियाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जोर लगाती हुए नजर आ रही हैं. (Plan of BJP for Dalit vote bank) (Plan of Congress for Dalit vote bank)(Dalit vote bank in Madhya Pradesh)

यूपी चुनाव में बीएसपी से छिटका दलित वोट बैंक एमपी में किसकी किस्मत चमकाएगा, पढ़ें .. पूरा विश्लेषण

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर 22 अप्रैल को आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में ऐन वक्त पर बदलाव हुआ है. अमित शाह अब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे, जहां वह करीब 2 घंटे तक रहेंगे. माना जा रहा है कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह का दौरा पूरी तरह सरकारी था और पार्टी स्तर पर कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था.(Home Minister Bhopal tour schedule change) ( Amit Shah will stay at BJP Headquarters)

गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरा कार्यक्रम में अचानक परिवर्तन, बीजेपी मुख्यालय में दो घंटे रुकेंगे

मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव होने में वक्त हो मगर सियासी दलों की नजर वोट बैंक पर है. यही वजह है कि इन दिनों चाहे शिवराज सिंह हों या फिर विपक्ष के नेता कमलनाथ हों, सभी नौकरशाहों को टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहे. ऐसी घारणा है कि अगर अफसरों को फटकारा जाये, तो जनमानस में इसका अच्छा असर पड़ता है. (MP Bureaucracy on target )

मध्य प्रदेश में नौकरशाही, सत्ता और विपक्ष दोनों के निशाने पर, पढ़िए कैसे

साध्वी ऋतंभरा के आश्रम में रह रहीं 4 बालिकाओं की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. ओंकारेश्वर बांध की नहर में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ. वहीं, दो बालिकाओं को लोगो की मदद से सकुशल बचा लिया गया. इस हृदय विदारक हादसे से आश्रम में मातम पसर गया. चारों बालिकाएं खरगोन जिले की रहने वाली थीं. वे यहां काफी समय से आश्रम में रह रही थीं. एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में बालिकाएं नहर में डूबीं. (Four girls died in Omkareshwar) (Girls died of Sadhvi Ritambhara ashram) ( Four girls died drowning in canal)

बड़ा हादसा : ओंकारेश्वर में साध्वी ऋतंभरा के आश्रम की चार बालिकाओं की नहर में डूबने से मौत

खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू अभी जारी है. बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है. इसके साथ ही पोस्ट ऑफिसों और बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वाहनों के इस्तेमाल पर अभी भी पाबंदी है. इधर, एसीएस राजेश राजोरा और एडीजीपी विपिन माहेश्वरी ने दंगा ग्रस्त इलाकों का दौरा किया. उन्होंने प्रभावित स्थलों, घरों को देखा एवं दोनों पक्षों के साथ बैठक कर बातचीत की.

Khargone Violence update: खरगोन में जारी कर्फ्यू में आज मिलेगी 6 घंटे की ढील, दंगा पीड़ितों के बीच पहुंचे उच्च अधिकारी

भाजपा के साथ-साथ अब कांग्रेस ने भी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव से पहले पार्टी नेताओं को फिर से एकजुट करने की कवायद में जुट गए हैं. उन्होंने 20 अप्रैल यानी आज प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को डिनर पर बुलाया है. बैठक में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव अजय सिंह सभी शामिल होंगे.

'मनभेद और मतभेद' को भेदने के लिए आज कमलनाथ का डिनर प्रोग्राम, मिशन 2023 के लिए बनेगी रणनीति

जबलपुर के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. जबलपुर ने देश भर की 100 स्मार्ट सिटी में तीसरा स्थान (jabalpur came third place in india smart city award contest 2020) हासिल किया है. पहले पायदान पर इंदौर और दूसरे पर सूरत रहा. जबलपुर स्मार्ट सिटी को गुजरात के सूरत में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुरस्कार प्रदान किए.

उपलब्धि : TOP 3 में आया जबलपुर शहर, स्मार्ट सिटी को ​मिले कुल 3 पुरस्कार

मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं. रीवा में अवैध खनन माफियाओं ने एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी. अल्ट्राटेक कंपनी की खदान में सिक्योरिटी गार्ड बदमाशों को अवैध खनन करने से रोक रहा था. जिसके बाद बदमाशों ने पत्थर से कुचलकर उसकी जान ले ली. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. (Illegal mining mafia in mp) (Security guard killed in Rewa)

खनन माफिया ने अवैध उत्खनन रोकने गए सिक्योरिटी गार्ड की पत्थर से कुचलकर हत्या की

सागर स्मार्ट सिटी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शहर को ओपन डेटा में टॉप परफॉर्मर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस उपलब्धि से नगरवासियों में खुशी की लहर है. ओपन डेटा वीक में देशभर के 62 शहर स्पर्धा में शामिल हुए थे. (Sagar gets top performer award) (Achievement of Sagar Smart City)

सागर ने किया एमपी का नाम रोशन: ओपन डेटा में सागर स्मार्ट सिटी को टॉप परफॉर्मर अवॉर्ड

मध्यप्रदेश में गमी का सितम जारी है. मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे, नौगांव में दर्ज किया गया. वहीं नर्मदापुरम में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. जो इस सीजन एवं पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक रहा. मौसम विशेषज्ञों ने बुधवार से ग्वालियर, सागर, उज्जैन संभागाें के जिलाें में बौछारें पड़ने की संभावना जताई है.

एमपी में गर्मी से हाहाकार: खजुराहो और नौगांव में तापमान 45 डिग्री पहुंचा, गर्मी से तप रहा नर्मदापुरम, आज बौछारें पड़ने के आसार