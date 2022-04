Khargone violence: रामनवमी को हुई सांप्रदायिक हिंसा में घायल युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील निरस्त

खरगोन हिंसा में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक का इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा था. इधर, प्रशासन ने सोमवार को कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील को निरस्त करने का फैसला किया है. (Curfew relaxation canceled in khargone) (first death in khargone violence)

शिवराज सिंह सरकार की महिलाओं और बुजुर्गों के वोट बैंक पर नजर, एमपी में शुरू हो रही है कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना

मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा सरकार ने अभी से कमर कस ली है. राज्य में बड़ा वोट बैंक महिलाएं और बुजुर्ग हैं. इसी के चलते मुख्यमंत्री कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर शुरू होने जा रही है. इस बार हितग्राही बेटियों को 55 हजार रूपए दिए जाएंगे. (Mission MP 2023) (Vote bank politics in mp) (kanya vivah yojana restart in MP)

50 हजार की आबादी पर बनेगा सेक्टर, राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाने के लिए ये है शिवराज सरकार की योजना

मध्यप्रदेश में आबादी के आधार पर शहरी क्षेत्र में नगर सेक्टर बनाए जाएंगे. इन सेक्टरों में वरिष्ठ पटवारियों की नियुक्ति नगर सर्वेक्षक के रूप में की जाएगी. इसके लिए राजस्व विभाग नगरीय निकायों में 988 नगर सर्वेक्षक नियुक्त करेगा. 50 हज़ार की जनसंख्या पर एक सेक्टर बनाया जाएगा. (Sector will be on population of 50 thousand) (revenue related works in Madhya Pradesh)

इंदौर अब स्वच्छ शहर के साथ स्मार्ट सिटी भी, मिले छह अवार्ड्स, जानें.. किन उपलब्धियों पर मिला ये ताज

देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब स्मार्ट सिटी के मामले में भी नाम रोशन कर रहा है. सूरत में हुए समारोह में सोमवार को इंदौर को स्मार्ट सिटी की विभिन्न श्रेणियों में 6 अवार्ड मिले. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पुरस्कार प्रदान किए. इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस में इंदौर को 6 अवार्ड्स मिले हैं. आइए जानते हैं इंदौर ने ये उपलब्धि पाने के लिए क्या-क्या जतन किए. (Indore is now smart city also) (Indore got six awards)

मध्य प्रदेश के एक मंत्री का सूदखोरों के खिलाफ अभियान, जानिए कौन हैं ये मंत्री

मंत्री गोपाल भार्गव ने बुंदेलखंड में सूदखोर और माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है. भार्गव ने अपनी अपील में राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा है कि सूदखोरों से संपत्ति मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार ने एक अलग से कानून बनाया है. (Gopal Bhargav campaign against moneylenders and Mafia).

हॉकी के बाद फुटबॉल पर फोकस, भोपाल में लगेगा विशेष कैंप, सैंकड़ों बच्चों को दी जाएगी फुटबॉल की ट्रेनिंग

मध्य प्रदेश का खेल विभाग अब खेलों के प्रति गंभीर होता जा रहा. विभाग हॉकी के बाद अब फुटबॉल को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में लग गया है. राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मई के पहले हफ्ते में विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें सैकड़ों बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी.(MP Sports Department focus on football)

कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा रहता है संघ, धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से होगी: मोहन भागवत

'हिंदुत्व का वैश्विक पुनरुत्थान' विषय पर भोपाल में संघ की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई. बैठक में संघ प्रमुख मोहन ने कहा कि धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से होती है. संघ की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि संघ धर्म और राष्ट्र के उत्थान हेतु कार्यरत विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोगी है. (RSS focus on Hindutva) (Sangh is not competitor of anyone)

भाजपा को अब पंडित दीनदयाल लगने लगे आउटडेटेड, एमपी में सरकारी योजनाएं अब मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाएगी

साल 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए शिवराज सरकार ने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है. इस ब्रांडिंग में भाजपा को अपने पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब आउटडेटेड लगने लगे हैं. यही वजह है कि सरकार अब तमाम योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखने जा रही है. (MP to use name of CM in Government Schemes)

Today Gold silver rates in MP: खुशखबरी ! सोने-चांदी के रेट में लंबे समय के बाद दिखा ठहराव, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं है. सोने का दाम 42,352 रुपए प्रति 8 ग्राम है और चांदी 74,200 रुपये प्रति किलो में बिक रही है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट. (Today Gold silver rates in MP)

VIDEO : नशे की हालत में युवक का ताडंव, मोहल्ले के घरों पर फेंके पत्थर, पुलिस के सामने अपना गला काटा

नशे की हालत में एक युवक ने जोरदार हंगामा किया. मोहल्ले के घरों पर पत्थर फेंके. रहवासियों की शिकायत के बाद पुलिस युवक को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची. जहां युवक ने मौका देख नुकीली धातू से अपना गला काटने कि कोशिश की. पुलिस ने युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया. युवक यहां भी अस्पताल के स्टाफ और अन्य लोगों से मार पीट की और मौका देखकर फरार हो गया.