सत्ता और संगठन जुटा दलितों को अपना बनाने, बीजेपी सरकार हुई अंबेडकरमय, सीएम शिवराज का फोकस 35 सीटों पर

14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बीजेपी सरकार अंबेडकरमय हो गई. सीएम शिवराज इस बार सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं. मुफ्त राशन, पक्के मकान, स्वरोजगार के लिए लोन और महिलाओं के स्वच्छता समूह जैसी योजनाओं से अनुसूचित जाति वर्ग में पैठ बनाने पर सीएम शिवराज फोकस कर रहे हैं. (CM Shivraj focus on 35 SC seats) (Power and organization focus on Dalit)

Khargone Violence: घायल शिवम के इलाज का खर्च उठाएगा मध्यप्रदेश शासन, परिजनों ने की न्याय की मांग

खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा में घायल शिवम शुक्ला की हालत फिलहाल ठीक है, सीएम शिवराज ने कहा है कि घायल के इलाज का खर्चा मध्यप्रदेश शासन द्वारा उठाया जाएगा. (Khargone Violence update)

जाति बुरी नहीं है, देश में सबसे खतरनाक चीज है जातिवाद: गिरीश गौतम

मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जाति और जातिवाद को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा जातियां बुरी नहीं हैं, क्योंकि यह देश में बहुत पहले से हैं, लेकिन जातिवाद देश के लिए सबसे खतरनाक है.(Girish Gautam statement on casteism)

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित 9 पर FIR, निवेशकों की राशि नहीं लौटाने का मामला

मुरैना में सहारा इंडिया कंपनी व उसकी सहयोगी चिटफंड कंपनियों ने पैसे डबल करने का लालच देकर निवेशकों के करोड़ों रुपए जमा करा लिये, लेकिन परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद भी कंपनियों ने राशि नहीं लौटाई. इस मामले में सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी सहित 9 लोग आरोपी भी बनाए गए हैं. सबलगढ़ थाने में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.(FIR against Subrata Roy)

MP Fuel Price Today: नहीं थम रही है पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोत्तरी, जानिए क्या है नया रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 24 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Today Gold silver rates in MP: चांदी के दाम में तेजी, सोना पड़ा मंद, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का रेट. (Today Gold silver rates in MP)

मध्यप्रदेश में सूरज के तेवर पड़े नरम, कई जिलों में तापमान लुढ़का, खंडवा और खरगाेन रहे सबसे गर्म

मध्यप्रदेश में गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई. राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, गुरूवार को प्रदेश के किसी भी जिले में लू नहीं चली. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 अप्रैल से एक बार फिर दिन का तापमान बढ़ने की संभावना है. (MP weather report) (Some Relief from heat in mp)

पूर्व सीएम कमलनाथ ने की रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत, रोजेदारों का अपने हाथों से रोजा खुलवाया

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former CM kamal Nath) ईद मिलादुन्नबी मैदान में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने रोजेदारों का अपने हाथों से रोजे खुलवाया. उन्होंने कहा इबादत से बड़ी कोई चीज नहीं है. वह सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी का प्यार उन्हें हमेशा मिलता है. इसलिए जब भी मौका मिलता है वह छिंदवाड़ा में इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

जब बाइक सवार की महिला से हुई टक्कर, फिर महिला ने क्या किया देखिए VIDEO

ओमती थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया, जब महिला ने बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई शुरू कर दी. जिस समय महिला युवक की पिटाई का रही थी उस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि महिला फोन पर बात करते हुए जा रही थी. तभी रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार युवक ने उसे टक्कर मार दी.

15 अप्रैल का राशिफलः सुखमय रहेगा वैवाहिक जीवन, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.