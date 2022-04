युवक की मौत पर मानवाधिकार आयोग सख्त, भोपाल के केंद्रीय जेल अधीक्षक से जवाब तलब

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने दो मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है. पहले मामले में दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद युवक की मौत पर अधीक्षक केंद्रीय जेल भोपाल से जवाब मांगा गया है. उन्हें एक माह का समय दिया गया है. वहीं, जादू-टोने के शक में युवक की हत्या के दो आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. इस पर जबलपुर एसपी को एक माह में जवाब देना है. (Human rights commission strict)(Summon to Bhopal Central Jail Superintendent)

डॉ.अंबेडकर जयंती विशेष: एमपी का एकलौता तीर्थ, जहां अस्थि कलश के समक्ष होती है सामाजिक उत्थान की प्रार्थना

आज 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती है. इंदौर स्थित महू डॉ.अंबेडकर की जन्मस्थली है. यह इकलौता तीर्थ स्थल है जहां डॉ. अंबेडकर के अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचते हैं. देश के इतिहास में जब भी दलितों के कल्याण की बात आती है तो सर्वप्रथम नाम बाबा साहेब अंबेडकर का जेहन में आता है. गरीबों और दलितों के लिए कई ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से उन्हें मरणोपरांत 'भारत-रत्न' का सम्मान दिया गया था. आइये जानते हैं डॉ. अंबेडकर के बारे में जरूरी बातें...(ambedkar jayanti special) (Babasaheb 131st birth anniversary)

MP Khargone violence update: खरगोन में जारी कर्फ्यू, आज से मिल सकती है ढील, अब भी दहशत में लोग, पलायन की खबरें

खरगोन में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू पांचवें दिन भी जारी है. हालांकि, आज गुरुवार को कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के बाद ही कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म होगा.(MP Khargone violence update)

गोबर से चूल्हा जलाने और सिलेंडर के दामों पर बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने देवास बीजेपी सांसद के फोटो पर फेंका गोबर

कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के फोटो पर गोबर फेंक कर विरोध जताया. युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह गौड़ (Youth Congress District President Jitendra Singh Gaur) ने बताया कि बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के बयान का विरोध करते हुए सांसद की फोटो पर कांग्रेस नेत्रियों ने उनकी फोटो पर गोबर फेंका. युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह गौड़ ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है.

एमपी के कालेजों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, भारत के गौरवशाली इतिहास से भी छात्रों को कराया जाएगा रू-ब-रू

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के अब भगवत गीता भी शामिल की जा रही है. इसके अलावा सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिये छात्रों को देश के गौरवशाली इतिहास से रू-ब-रू कराने का फैसला लिया है.(Bhagvad Gita included in course) (MP new education policy 2020)

अब अस्पताल में गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को मिलेगा दूध, विदिशा में प्रकल्प की शुरुआत

विदिशा में 40 वर्ष बाद सार्वजनिक भोजनालय समिति ने फिर एक बार नई शुरुआत की है. समिति ने इस बार गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को मीठा दूध उपलब्ध कराने के लिए गीता दुग्ध सेवा शुरू किया है. यह दूध अस्पताल में 5 रुपये में मिलेगा. (Milk available for Rs 5 in Vidisha Hospital)(Geeta Milk Service Vidisha)

Today Gold silver rates in MP: सोने-चांदी के दाम में उछाल जारी, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है. सोने-चांदी के भाव में बुधवार के मुकाबले तेजी देखी गई है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का रेट. (Today Gold silver rates in MP)

इंदौर में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोस्त के घर पर नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार

महिलाओं से जुड़े अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में इंदौर से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है. जहां नाबालिग युवती के साथ एक नाबालिग युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया. हांलाकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है (Friend brother raped girl)

सल्फास खाने के बाद भी आखिर कैसे बच गई युवक की जान, देखें यह बड़ी खबर

कोई जानलेवा सल्फास खा ले और उसका 3 दिन तक हार्ट काम न करे फिर भी वह जीवित बच जाए सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा. पर यह मुमकिन हुआ है जबलपुर में. चिकित्सकों ने ना सिर्फ युवक की जान बचाई है बल्कि यह साबित कर दिया है कि देश की बड़ी सिटी जैसा ईलाज महाकौशल में भी सम्भव है. (jabalpur hospital heart doctor acmo machine)

इस साइको सीरियल किलर की हैवानियत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कई युवतियों को फंसाया प्रेमजाल में

राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, जो लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था. फिर उनकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक देता था. इस हैवान साइको किलर ने ग्वालियर की भी एक युवती को अपना शिकार बनाया. अब तक उसने तीन युवतियों की हत्या करना स्वीकार किया है. (Psycho killer arrested in Jaipur) ( Psycho killer murdered girls)