शहडोल में जंगली हाथियों का डेरा, वन विभाग ने बंद किया स्टेट हाइवे, वाहनों की लगी कतार

शहडोल जिले के जयसिंह नगर क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है. पिछले 3 दिन से ये हाथी लगातार इस क्षेत्र में अपना मूवमेंट बनाए हुए हैं. अब हाथियों का झुंड लोगों के लिए जानलेवा होता जा रहा है. 2 दिन में 5 लोगों की जान ले ली है. एहतियात के तौर पर वन विभाग ने स्टेट हाईवे को बंद कर दिया. साथ ही ग्रामीणों को जंगल की तरफ न जाने की सलाह दी गई है.(Elephants terror in shahdol)

बीजेपी नेता ने बर्थडे पर तलवार से काटा केक, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग, Video Viral

इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी नेता ने तलवार से केक काटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है यह देखने लायक रहेगा.(indore bjp leader cake cutting with sword)

कोरोना योद्धा नर्स के परिजन को नहीं मिली सम्मान निधि, हाई कोर्ट में सुनवाई, जिम्मेदारों को नोटिस जारी

कोरोना काल के दौरान मृत शासकीय कर्मचारियों और अफसरों को कोरोना योद्धा (Corona warrior) के रूप में सम्मानित करने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी. पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई थी. लेकिन ये सब कागजी घोषणाएं साबित हुईं. जबलपुर में एक नर्स की मौत भी कोरोना काल के दौरान हुई थी. उसके परिजनों को अब तक मदद नहीं मिली. हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग व अफसरों को नोटिस जारी किया है. (Corona warrior not get respect fund) (Family of Corona warrior in High Court)

साइकिल संकल्प यात्रा पर निकले बालाघाट युवा, लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात

बालाघाट से अपनी संकल्प यात्रा पर साइकिल से निकले तीन युवाओं ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात की. इसके बाद अब युवा 15 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे. (balaghat Youths out on Cycle Sankalp Yatra)

मध्य प्रदेश के कौन से शहर में अब नहीं दिखेंगे भिखारी, सीएम शिवराज कर रही ये अनोखा काम

स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आने की तैयारी के तहत सीएम शिवराज द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही है. सीएम शिवराज ने एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल शहर को भीख मुक्त और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे सुरक्षित शहर बनाया जाएगा.

आज राहत, कल आफत ! एमपी के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, लेकिन 8 अप्रैल से महंगी होगी बिजली

मध्य प्रदेश में 'मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत 2022' योजना के तहत आज 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं के 6,414 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ कर दिये जाएंगे. योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी जिले के स्लीमनाबाद से करेंगे. वहीं दूसरी तरफ कल से लोगों को महंगाई का झटका भी लगने वाला है. प्रदेश में बिजली की दरों में 2.64 फीसदी प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.(Electricity consumers bills will be waived in MP) (Electricity expensive in MP from 8 april)

BJP को कोई नहीं दे सकता टक्कर, नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर वार, कहा- अस्ताचल की ओर पार्टी

मध्यप्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे सकता और कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल की ओर है.(Narottam Mishra attack on Congress)

इसलिए नंबर वन है इंदौर: कैलाश विजयवर्गीय ने कार चालक से उठवाई सड़क पर फेंकी हुई बोतल, दिया शहर को स्वच्छ रखने का संदेश

आज शहर के MR10 ब्रिज पर जब एक बाहरी कार चालक द्वारा पानी की खाली बोतल सड़क पर फेंक दी गई तो पीछे से गुजर रहे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले ने संबंधित कार चालक की गाड़ी को रुकवाया, बाद में विजयवर्गीय ने संबंधित कार चालक को फटकार लगाते हुए फेंकी गई बोतल उठावाई.

बहनों की बलि ! नहर से मिले दो मासूमों के शव, आरोपी फरार

बालाघाट मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर महकेपार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत राजीव सागर बांध कुड़वा की नहर में दो मासूम बच्चियों की लाश मिली है. इन बच्चियों की लाश मिलने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. दरअसल, दो मासूम बच्चियों की बलि देकर नहर में फेंके जाने की आशंका है. (human sacrifice in balaghat)

मवेशियों के मालिक सावधान ! यदि सड़कों पर मिले आपके पशु तो भरना पड़ेगा हजारों का जुर्माना, आ रहा है नया कानून

मध्य प्रदेश में अब से शहर की सड़कों पर घूमने वाले पालतू मवेशियों के पकड़े जाने पर आपको पहले से 100 गुना ज्यादा यानी की 50 नहीं बल्कि 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. (ordinance to prevent stray animals from wandering on roads)