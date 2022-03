सीएम शिवराज पर कमलनाथ का अटैक, कहा- व्यापमं पार्ट-2 का जल्द खुलासा करूंगा

पूर्व मुख्यमंत्री ​कमलनाथ जबलपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश में 'गृह प्रवेशम', भाजपा के चिंतन मंथन कार्यक्रम को लेकर तंज कसा है. कहा कि मंथन करने से कुछ नहीं होता. वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक होने को उन्होंने व्यापमं पार्ट-2 बताते हुए कहा कि जल्द ही इसका खुलासा करूंगा.(Congress targets on shivraj government)

जीजा ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था युवती पर एसिड अटैक, उम्रकैद और जुर्माने की सजा

राजधानी भोपाल में एक युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में दो लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. करीब चार साल तक इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. खास बात यह है कि तेजाब फेंकने वाला युवती का जीजा है. युवती के जीजा के साथ जीजा का दोस्त भी इस घटना शामिल था. (acid attack on sister in law) (life imprisonment in acid attack case)

एक्शन मोड में इंदौर पुलिस: कुख्यात गुंडों से हथियार और बाइक बरामद, देर रात तक शराब पिला रहे तीन बार और पब सील

इंदौर में पुलिस ने समय सीमा पूरी हो जाने के बाद भी देर रात तक चल रहे तीन पब और बार को सील कर दिया. वहीं कुख्यात गुंडों के यहां दबिश देकर हथियार व अन्य सामान भी जब्त किया. (Bar and pub sealed in indore)

एक और दुष्कर्मी बाबा ! परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर राजनिवास बुलाया, फिर किया रेप, युवती को शराब भी पिलायी

रीवा के शासकीय भवन राज निवास में किशोरी के साथ दुष्कर्म का संगीन मामला उजागर हुआ है. वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि एक कथावाचक संत ने दिया. इस घटना में संत सहित चार लोग शामिल हैं. जिनमें से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Narrator saint raped teenager in Rewa)

मिलिए देश के पहले स्ट्रीट सिंगर से; अपनी आवाज से बिखेरा जादू, एक फोन कॉल पर पहुंच जाते हैं घर

इंदौर में इन दिनों स्ट्रीट सिंगर अपनी जादुई आवाज से गीत संगीत और भजन संध्या का समा बांध रहा है. रोमी नाम के सिंगर पिछले 5 साल से इंदौर समेत देश के 4 राज्यों में अपने स्कूटर पर भजन के कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे चुके हैं. (street singing in indore)

आज इस रूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार, देखें भस्म आरती की Live Pictures

बुधवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. महाकाल मंदिर के पांडे-पुजारी ने भगवान महाकाल को श्रृंगार में फूलों की माला भी चढ़ाई. भस्म आरती में बाबा महाकाल को तमाम प्रकार के फल फ्रूट और मिठाई से भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Petrol-Diesel Rate: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें अपने शहर का रेट

बुधवार को भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े. आज प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल के दाम बढ़कर 112.46 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. वहीं दिल्ली में पेट्रोल मध्य प्रदेश से सस्ता बिक रहा है.

PUBG Addiction: पबजी के शौकीन 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर में सुसाइट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में 12वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह पब्जी गेम का आदी था, इसी के चलते उसने खुदकुशी कर ली. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (Student hanged in Indore)

इंसानियत की अद्भुत मिसाल: बच्चों का दर्द देखा नहीं गया तो चप्पल लेकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, देखें VIDEO

एक कहावत है जिसकी पैर फटी न बिमाई वो क्या जाने पीर पराई. मतलब जब तक व्यक्ति के शरीर में दर्द नहीं होता वह किसी दूसरे के दर्द को समझ नहीं पाता. इसी का जीता जागता उदाहरण सामने आया है ​रायसेन के सिलवानी तहसील से. मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बाहुल्य ग्राम ककरुआ में प्राथमिक शाला स्कूल के शिक्षक हेमराज प्रजापति ने इंसानियत की मिसाल पेश की है.

अपराधियों की खैर नहीं: गैंगरेप के आरोपियों का निकाला जुलूस, संपत्ति पर चला 'मामा' का बुलडोजर

मुंगावली तहसील में युवती के साथ गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों का बीच बाजार में जुलूस भी निकाला गया, ताकि लोगों में अपराधियों के प्रति खौफ न हो. वहीं उनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. प्रशासन द्वारा जिले में बुलडोजर चलाकर संपत्ति नष्ट करने की यह दूसरी कार्रवाई है. युवती मां के साथ निजी मैरिज हॉल में काम करने आई थी.