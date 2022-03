सागर यूनिवर्सिटी में लड़की का हिजाब में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

सागर के डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसका विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की है. वहीं इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिये गए हैं. (Namaz video goes viral)

विवेक अग्निहोत्री का कांग्रेस पर हमला बोले, नेहरू और इंदिरा के समय भी उनपर बनी फिल्मों को किया गया प्रमोट, बापू ने भी की थी 'रामराज्य' देखने की अपील

फिल्म के प्रमोशन को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा की गांधी ,नेहरू और इंदिरा के समय में भी उनके कहने पर फिल्मो को प्रमोट किया गया था. गांधीजी ने तो खुद रामराज्य फिल्म देखने के लिए सभी से अपील की थी. और नेहरू ने भी आदेश जारी किए थे. मोदी इस फिल्म के लिए जो कहते हैं तो सही कहते है. विवेक ने नियाज़ खान को लेकर कहा कि जिसको राजनीति करना है करें उनपर मैं कुछ नहीं कहूंगा.

फेस टू फेस: अहिल्याबाई होलकर कभी इंदौर आई ही नहीं, ईटीवी भारत पर बोले भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने ईटीवी भारत से बातचीत में इंदौर के गौरव दिवस मनाने की तिथि को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिये. उन्होंने कहा कि सरकार ने गौरव दिवस अहिल्याबाई के जन्मदिवस पर नियत किया है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर कभी इंदौर आई ही नहीं. आईये जानते हैं क्या कुछ कहा सत्यनारायण सत्तन ने...(BJP leader Satyanarayan Sattan interview)

आखिर क्यों पुलिस SP खुद चलकर आए फरियादी पति-पत्नी की मदद को- जानें वजह

जबलपुर में एक दम्पति ने एसपी कार्यालय पहुंच कर अपने ही पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एसपी को अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि जिन बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया. उन्होंने ही अब घर से निकाल दिया है. हालांकि व्यथा सुनकर एसपी ने बुजुर्ग दम्पति को मदद का आश्वासन दिया और उन्हें निजी वाहन से घर पहुंचवाया है. Father son dispute in Jabalpur . father complaint against son in jabalpur police .

अक्षय कुमार का छलका दर्द, बोले- 'द कश्मीर फाइल्स' ने मेरी फिल्म को डुबो दिया

'द कश्मीर फाइल्स' पैनडेमिक के बाद बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है. इस रेस में इसने अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' को भी पीछे छोड़ दिया है.

अक्षय कुमार की दीवानी भोपाल की लड़कियां: कोई झलक पाने को बेकरार...तो कोई एक्टर को छूना चाहती हैं

भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में चित्र भारती फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई. जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान लड़कियां एक्टर की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखीं. लड़कियों का कहना था कि बस एक बार अक्षय से मिलवा दो, वह उन्हें छूना चाहती हैं.(fans of Akshay kumar in Bhopal)

इंदौर: जमीन बंटवारा मामले में 15 हजार की रिश्वत ले रहा था पटवारी, तभी आ गई लोकायुक्त पुलिस

इंदौर की लोकायुक्त पुलिस ने महू के मानपुर में एक पटवारी पर शिकंजा कसा है. 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ने जमीन के बंटवारे के मामले को निपटाने के लिए 25 हजार की रिश्वत मांगी थी. (Action of Indore Lokayukta)

बाल संप्रेक्षण गृह से दो नाबालिग खिड़की तोड़कर हुए फरार, प्रबंधन पर खड़े हुए सवालिया निशान

बैतूल में बाल संप्रेक्षण गृह से दो नाबालिगों के भागने की खबर है. कोतवाली पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद चेकिंग और गश्ती दल को अलर्ट किया गया है. इस पूरे मामले में प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.(Two minors absconding)

उज्जैन में बाबा महाकाल का भांग से हुआ आकर्षक श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर चंदी का त्रिशूल और कान में नाग धारण किया

शनिवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा ने मस्तक पर चंदी का त्रिशूल और कान में नाग धारण किया. फिर भगवान को रुद्राक्ष की माला और चांदी का छत्र पहनाकर राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Love Horoscope: आज लवगुरु बनेंगे इस राशि के लोग तो कुछ को मिलेगा डेट पर जाने का मौका, जानिये अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

आज 26 मार्च 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.