MP Budget Session 2022: राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ बजट सत्र का आगाज, पढ़िए मुख्य बातें

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हो गई. अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने शिवराज सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाईं. विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा और 9 मार्च को बजट पेश किया जायेगा. (MP Assembly Budget Session 2022)

MP Assembly Budget Session 2022: कांग्रेस उठाएगी गौहत्या, किसान और कानून व्यवस्था का मुद्दा

MP विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरु हो रहा है प्रदेश की शिवराज सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 का बही खाता सदन में रखने के लिए 7 से 25 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र 2022 बुलाया है. इस दौरान 13 बैठकें होंगी. कोरोना को देखते हुए इस बार अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों का प्रवेश सीमित ही रखा जाएगा. 9 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में बजट पेश करेगी.

8 मार्च को उज्जैन आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जानिये बाबा महाकाल से क्या मांगेंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 मार्च को उज्जैन पहुंचेंगे. बाबा महाकाल के दर्शन कर चुनावी राज्यों में पार्टी की जीत की दुआ मांगेंगे. इस दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात भी करेंगे. (JP Nadda Ujjain visit)

पुराने अपराधियों को लेकर MP पुलिस का बड़ा प्लान, जानिए कैसे इनके जरिए क्राइम होगा कंट्रोल

राजधानी भोपाल में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने नया तरीका निकाला है. भोपाल पुलिस ने 10 साल के दौरान पकड़े गए बदमाशों की सूची तैयार की है. इन पर सख्त निगरानी करने की रणनीति बनाई गई है. राजधानी के 38 पुलिस थानों में बदमाशों की पेशी हुई. पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने अपराधियों को विश्वास में लेना है और इससे नए अपराधी नहीं पनप सकेंगे..(Bhopal police new innovation) (Parade of old criminals)

"भेल" में मंहगाई का तड़का, सात गुना मंहगी हुई कैंटीन में भोजन की थाली

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. कम्पनी ने अपने ही कर्मचारियों के भोजन में महंगाई का तड़का लगा दिया है. कंपनी के कर्मचारियों को जो भोजन की थाली पहले 3 रुपये में मिला करती थी, वही थाली अब 22 रुपये में मिलेगी.

Viral Video : बकरी चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक को पीटा, कार में की तोड़फोड़

उज्जैन के तराना तहसील के ग्राम देवीखेडा में गांव वालों ने एक कार चालक को बकरी चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी और कार में भी तोड़फोड़ की. वह खुद को बेकसूर बताता रहा लेकिन गांव वाले उसे बेल्ट से बेरहमी से पीटते रहे. उन्होंने उसकी कार की तलाशी भी ली लेकिन वहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ.

एक ना हो सके तो प्रेमी जोड़े ने उठाया खौफनाक कदम, जानें क्या है मामला...

मध्य प्रदेश के सागर में प्रेमी जोड़े ने जंगल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. युवक और युवती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिजन शादी के खिलाफ थे. इस कारण दोनों ने आत्महत्या का कदम उठाया.

श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, एक व्यक्ति की मौत, 35 लोग घायल

बैतूल जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Road accident in betul)

Love Horoscope : इन राशियों के जातकों को मिल सकता है सरप्राइज, राशि अनुसार जानें कैसी है लव लाइफ

आज 7 मार्च 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी (Daily love horoscope in hindi) लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

उज्जैन में बाबा महाकाल का राजा के रूप में चंदन के उप्टन से हुआ श्रृंगार, करिए दर्शन

आज सोमवार को बाबा महाकाल का चंदन के उप्टन और भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया. इसके बाद भगवान महाकाल के मस्तक पर ॐ लगाया गया और रुद्राक्ष का हार पहनाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)