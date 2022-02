मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का निधन

मशहूर उद्योगपति और बजाज मोटर्स के संस्थापक राहुल बजाज का शनिवार को निधन हो गया. वह 83 साल के थे.

सागर में अंडर ब्रिज धंसने से बड़ा हादसा, घायल मजदूर ने बताया कैसे हुई घटना

शुक्रवार देर रात कटनी-बीना रेल खंड के सागर - बीना मार्ग पर सुमरेरी रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज की (bridge collapse in sagar) मिट्टी धंसने से हुए हादसे में दो रेलकर्मियों की मौत और दो मजदूर घायल हो गए हैं.

देखो आत्मनिर्भर हो रहा है भारत! सरकार 580 से 70 लाख रुपये पर घसीट लाई माटी कला बोर्ड का बजट, इस बार खत्म न कर दे

शिवराज सरकार माटी कला बोर्ड का बजट लगातार कम करती जा रही है. 2018-19 में जो बजट 580 लाख रुपये का था. वह सिमटकर अब 70.79 लाख रुपये पर पहुंच गया है. जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में माटी कला के लिए बजट कम हुआ है, उससे लग रहा है कि 2022 के बजट में यह कहीं विलुप्त न हो जाए.

Viral Video हद पार करता हथियार प्रदर्शन का जुनून! ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ हुई दूल्हे की एंट्री

ग्वालियर। चंबल अंचल में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. आए दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ताजा मामला ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के एक मैरिज गार्डन का है. जहां दूल्हे के दोस्तों ने उसकी धमाकेदार एंट्री करवाई. इस वीडियो में दूल्हे के साथ चलते हुए उसके 5 दोस्त ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं.

Online Fraud: हायर स्टडीज के लिए जाना था न्यूजीलैंड, वीजा बनाने के नाम पर ठग लिए 5 लाख

इंदौर में न्यूजीलैंड का वीजा बनवाने के नाम पर 5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपियों ने ऑनलाइन संपर्क कर वीजा बनवाने की बात कही थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (fraud in name of visa)

मां के लिए बच्चे की जान से बढ़कर हुए कपड़े? बच्चे को 10वीं मंजिल से नीचे लटकाया, फिर क्या हुआ देखिए इस वीडियो में...

भोपाल/हरियाणा। 10वीं मंजिल से कपड़े में बांधकर बच्चे को लटकाने वाली मां का एक हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला महज चंद रुपये के कपड़ों के लिए अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा देती है. दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखकर वहां रहने वाले लोग अब उसे सोसायटी से निकालने की मांग कर रहे हैं. दरअसल यह वीडियो ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-82 की फ्लोरिडा सोसाइटी का है.

मध्य प्रदेश में मिले 1 करोड़ साल पुराने डायनासोर के 10 अंडे, 25 से 40 किलो तक है वजन

बड़वानी के सेंधवा रेंज में डायनासोर के अंडे (Dinosaurs Egg found in MP) मिलने की पुष्टि हुई है. यह अंडे एक करोड़ साल पुराने बताये जा रहे हैं. इसका वजन 25 से 40 किलो तक है. वन विभाग ने उस क्षेत्र को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं. (Dinosaurs Egg found in MP)

स्पा सेंटरों की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस को देखकर उड़ गए होश

कटनी में पुलिस ने तीन स्पा सेंटर में छापेमारी कर जिस्मफरोशी के (police raid on three spa centers in katni) धंधे का भंड़ाफोड़ किया है. पुलिसकर्मी को ग्राहक बना कर स्पा सेंटर में भेजा था. जहां से 22 युवक-युवतियां को पकड़ा गया है. इन स्पा सेंटर में लड़कियां ग्राहकों को मसाज के बहाने बुलाती थीं और फिर होता था जिस्मफरोशी का गंदा खेल.

असुरक्षित रेल यात्रा! चलती ट्रेन में युवती के साथ रेलवे कर्मचारियों ने किया दुष्कर्म, 15 वेंडर हिरासत में

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. युवती को ट्रेन में जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद वेंडर उसे पैंट्रीकार में ले गए. जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शक के आधार पर 15 लोगों को हिरासत में लिया है.(rape in sampark kranti express)

मलबे में दब गईं जिंदगियां: सागर में निर्माणाधीन अंडर ब्रिज की मिट्टी धंसने से दो रेलवे कर्मचारियों की मौत, तीन की हालत गंभीर

सागर-बीना मार्ग पर जरूआखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज की (bridge collapse in sagar) मिट्टी धंसने से रेलवे के दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग मलबे में दब गए. हादसे की सूचना पर डीआरएम संजय विश्वास सहित अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे के अधिकारी रेलवे ट्रैक के नीचे पुल बनाने का काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.