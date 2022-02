Hijab Controversy: भोपाल में जुमे की नमाज से पहले शहर काजी जारी करेंगे हिजाब पर गाइडलाइन

भोपाल में आज शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले शहर काजी हिजाब को लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे. शहर काज़ी का कहना है कि ये गाइडलाइन इसलिए जारी की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा न हो. (Hijab Controversy in Bhopal)

यूपी और उत्तराखंड चुनाव में भाजपा की स्थिति पर चर्चा करते हुए शिवराज सिंह का वीडियो वायरल, देखिए

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग का 13 साल से इंतजार, लागत पहुंची 158 करोड़ रुपये, निर्माण पूरा करने की नई डेडलाइन जारी

भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग साल 2008 से बन रही है. इसका निर्माण कार्य 13 वर्ष में भी नहीं पूरा हो सका, लेकिन अब ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण पूरा करने की डेडलाइन दे दी गई है. (MP Green Building work pending)

जबलपुर में सड़क हादसा, दो लोगों की मौत, मरने वालों में महाराष्ट्र के बाबा त्यागी महाराज भी शामिल

जबलपुर में भीषण सड़क हादसे में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत बाबा त्यागी महाराज की मौत हो गई. घने कोहरे की वजह से हुए हादसे में एक अन्य की भी मौत हुई है.

Smart City Ranking 2022: सागर की रैंकिंग में सुधार, एमपी में तीसरी और देशभर में 42 वीं रैकिंग

सागर स्मार्ट सिटी के लिए बेहद खुशखबरी है कि देशभर की 100 स्मार्ट सिटी की जारी होने वाली रैकिंग में 42 वां स्थान हासिल हुआ है. मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के बाद सागर तीसरे स्थान पर है. सागर को राउंड थ्री में स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था, इसलिए सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की यह बड़ी उपलब्धि है.

क्या बोल गये कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह, ज़रा आप भी सुनिए...

भिंड के लहार से कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जब नगर का नाम बदल रहे हैं तो भाजपा वाले अपने पिताजी का भी नाम बदल लें. सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस में प्रताड़ना की ट्रेनिंग दी जाती है. (Politics Of Name Change In MP)

हिजाब पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, स्कूलों में समानता नहीं होगी तो परिणाम खतरनाक होंगे

देश में हिजाब पर बढ़ते विवाद पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि स्कूलों में समानता जरूरी है.असमानता के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं. (MP hijab controversy)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 6 नये जज, कुल न्यायाधीशों की संख्या हुई 35

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पिछले काफी दिनों से जजों की कमी से गुजर रहा था. अब 6 जजों की नियुक्ति के साथ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है. हालांकि, हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं. (MP High court News)

भाजपा के चंदा अभियान का आगाज़, आजीवन सहयोग निधि के जरिए जुटाए जायेंगे लगभग 150 करोड़ रुपए

मध्यप्रदेश में भाजपा ने खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज कर दी है. प्रदेश संगठन अब आजीवन सहयोग निधि से 150 करोड़ रुपए जुटाएगा. इसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि यानी 11 फरवरी से की जाएगी. (BJP mission MP 2023) (MP BJP to raise 150 crores of rupees )

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.