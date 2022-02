MP पहुंचा हिजाब विवाद ! स्कूल में बैन पर मुस्लिम छात्राओं ने कही ये बात

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर बवाल मचने के बाद एमपी में भी इसका असर दिखने लगा है. इंदौर की मुस्लिम छात्राओं से जब ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने कहा कि हिजाब उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है. उनका कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सभी को अपने हिसाब से रहने और कपड़े पहनने का अधिकार है. (MP hijab ban)

शिवराज कैबिनेट की बैठक आज: एमपी में ड्रेस कोड पर हो सकता है बड़ा ऐलान, कम हो सकती हैं कोरोना पाबंदियां

मध्य प्रदेश में आज हो रही शिवराज कैबिनेट की बैठक में ड्रेस कोड और कोरोना को लेकर चल रही पाबंदियों पर बड़ा फैसला हो सकता है. इसके अलावा राज्य में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार पॉलिसी की घोषणा कर सकती है. (Shivraj cabinet meeting today)

होशंगाबाद के बाद इस जगह का नाम बदला, इस मशहूर शख्सियत के नाम पर रखा गया है नाम

होशंगाबाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती महोत्सव पर होशंगाबाद के बाद बाबई तहसील का नाम भी बदलकर माखन नगर कर दिया. बाबई को अब पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जाना जाएगा.

Narmada Jayanti Mahotsav 2022: अमरकंटक से गुजरात तक बनेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे, शिवराज सिंह का ऐलान

नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक से गुजरात तक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि एक्सप्रेस वे बनने से क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास होगा, साथ ही उन्होंने नर्मदा तटों पर प्राकृतिक खेती करने की भी बात कही.

MP में हिजाब पर विवाद! स्कूल ही नहीं नगर निकायों में भी लागू होगा ड्रेस कोड, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसे लेकर एमपी में भी राजनीति गरमाने लगी है. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब, स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, इसे बैन किया जायेगा. वहीं कांग्रेस विधायक आरीफ मसूद ने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, बैन लगा तो कोर्ट जाएंगे. (School Education Minister Inder Singh on Hijab)

Video viral: भाई ने बहन की शादी को बनाया यादगार, कार या बुलेट से नहीं बैलगाड़ी से हुई विदाई

खंडवा। भाई-बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और जब बात बहन की शादी की आए तो भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में जुट जाता है. खंडवा में एक भाई ने अपनी बहन की शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया कि देखने वाले सब दंग रह गए.

MP Corona Update: संक्रमण की धीमी होती रफ्तार, 24 घंटे में 3,083 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 4.6%

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 3,083 नए केस मिले हैं, जबकि इससे दोगुने लोग स्वस्थ हुए हैं. (MP Corona Cases)

एमपी में ग्रामीण उद्यमियों को सरकार देगी दुकान और जमीन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहल करते हुए गांव के पारंपरिक उद्यमियों जैसे कुम्हार, लोहार आदि को गांव में ही दुकानें और जमीन उपलब्ध कराएगी.(Shop and land to rural entrepreneurs in MP)

लापरवाही ने ली महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने पर क्या हुआ हश्र, देखिये वीडियो

इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला यात्री की गिरने से मौत हो गई. घटना इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की है. महिला नर्मदा नदी के दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंची थीं.

रीवा के 'मऊगंज में का बा', 9 साल की बच्ची ने गीत के जरिेए सरकार को घेरा, Video Viral

रीवा के मऊगंज से 9 साल की एक बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें वह "मऊगंज में का बा" (Mauganj mein ka ba) गाने के जरिए क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार, नेताओं और अफसरों से सवाल करते हुए दिखाई दे रही है.