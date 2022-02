UP-UK Assembly Election 2022: शिवराज करेंगे यूपी और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है. इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी दोनों ही राज्यों में अपना आधार मजबूत करना चाहती है. पार्टी 300 प्लस के टारगेट पर काम कर रही है. इसे देखते हुए पार्टी ने सीएम शिवराज से साथ ही एमपी के कई नेताओं को स्टार कैंपेनर के रुप में उतारा है और उन्हे जिम्मेदारी सौंपी है.

Reservation in Promotion: मंत्री समूह की बैठक में टला पदोन्नति का मुद्दा, अगली बैठक आठ फरवरी को

मध्‍यप्रदेश में शासकीय कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मंत्री समूह की बैठक बेनतीजा रही, अब अगली बैठक 8 फरवरी को होगी. बैठक में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार फार्मूला बनाने पर चर्चा की गई.

महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ कर सकते हैं पीएम मोदी, शिवराज सिंह ने दिया न्योता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए न्योता दिया है. सीएम ने इसके अलावा केन-बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन के लिए भी पीएम को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया.

Forest Tourism policy in MP: वन विभाग लीज पर 10 साल के लिए देगा 125 टूरिस्ट लोकेशन

मध्यप्रदेश में वनों की 125 पर्यटन विरासत अब 10 साल की लीज पर दी जाएगी. जो स्थान लीज पर दिए जाएंगे वहां स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अस्थाई निर्माण की अनुमति होगी. (Forest tourism policy in MP)

MP के तीन स्थानों का नाम बदला: होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा

मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा. साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है.

बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के 'लेटर बम' से हिली मध्यप्रदेश की सियासत, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह को बताया पीएम मोदी के बाद दूसरा नेता

शिवराज सरकार में बगावती तेवर वाले मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की तारीफ कर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर पूर्व सीएम की प्रतिमा का अनावरण करने की मांग की है. (Demand to unveil statue of former Chief Minister Arjun Singh)

भिंड में किसानों पर लगातार हो रहा हमला, आखिर क्या है माजरा जिससे गांव वाले हैं अनजान

भिंड में लगातार किसानों पर सीरियल किलर की तरह हमला किया जा रहा है. एक किसान की मौत हो गई है, तो वहीं एक हमले में घायल हो गया है. इस बीच ग्राम गुरियाची में ईटीवी भारत पहुंचा, जहां गांववालों से इसको लेकर बात की. (Constant attack on farmers in Bhind)

MP Fuel Price Today: फरवरी के चौथे दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानें अपने शहर का फ्यूल रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

लव राशिफल 4 फरवरीः आप आपके प्यार की हो सकती है परीक्षा की घड़ी, जानें कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ

मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात

World Cancer Day 2022: क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस ? जानिए इस साल की थीम

हर साल आज ही के दिन दुनियाभर में कैंसर दिवस मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2000 में की गई थी. इस वर्ष का थीम है- 'क्लोज द केयर गैप' (Close The Care Gap). इस दिन का उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का है, ताकि लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सकें. आइए जानते हैं इस दिन के बारे में विस्तार से...