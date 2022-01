Union Budget 2022: एमपी के युवाओं की प्रमुख मांग, "बजट में हो रोजगार का प्रावधान"

कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के युवाओं की पढ़ाई और उनकी नौकरी पर भारी मार पड़ी है. यही वजह है कि युवा अब आने वाले बजट (union budget 2022) से कई उम्मीदें लगा बैठे हैं. युवाओं की मांग है कि बजट में बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्रावधान हो, खेल एजुकेशन के लिए अलग से बजट आए और साथ ही इको फ्रेंडली उद्योग को लेकर भी बजट में कुछ दिया जाये.

भाजपा के झूठ को बेनकाब करेगी कांग्रेस, पीसी शर्मा बोले- "ये कितना ही डिजिटल कर लें 2023 में डिलीट हो जाएंगे"

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान कांग्रेस के जन जागरण अभियान की नकल है. (PC Sharma targeted BJP Booth Vistar Abhiyan)

Video: पन्ना की सड़क पर 'बर्निंग ट्रक', ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई जान

पन्ना जिले में पानी की टंकियां लेकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई. ​चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना पवई विधानसभा अमानगंज तहसील के धगधा मोड़ के पास हुई. ट्रक नौगांव से कटनी जा रहा था. तभी अचानक चलते ट्रक में आग लग गई.

अपराधियों ने तोड़ डाला सेंट्रल बैंक का एटीएम, फिर कैसे बचे उसमें रखे पैसे, देखिए वीडियो

भिंड। गोरमी इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को नशे की हालत में देर रात अपराधियों ने तोड़ने का प्रयास किया. अपराधियों ने एटीएम का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया, साथ ही कैश बॉक्स के दरवाजे को भी अलग कर दिया था.

MP corona Update: प्रदेश में कोरोना से 7 लोगों की मौत, एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही खुलेंगे स्कूल

मध्य प्रदेश में कोरोना से 7 लोगों की मौत की रिपोर्ट आई है, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान गई है. वहीं, रतलाम में पिछले 48 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित दम तोड़ चुके हैं. (MP corona Update)

महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान, 200 महिलाओं को जिम्मेदारी, रैगांव विधायक कल्पना वर्मा बनीं प्रदेश उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेश भर की लगभग 200 महिला नेत्रियों को स्थान मिला है. जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सहसचिव, कार्यकारिणी सदस्य और जिला/ शहर महिला अध्यक्ष शामिल हैं. (Announcement of new executives of MP Mahila Congress )

देश के लिए कलंक और समाज के लिए कैंसर हैं मुनव्वर राणा जैसे लोग,MP के मंत्री विश्वास सारंग का बयान

मुनव्वर राणा के यूपी में (minister viswas rarang told munawwar rana) बीजेपी की फिर से सरकार बनने पर यहां से पलायन कर जाने वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने (munawwar rana cancer for country and society) मुनव्वर राणा पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही और देश के लिए कलंक कहा है.

बापू की पुण्यतिथि पर गोडसे-आप्टे रत्न सम्मान बांटेगी हिंदू महासभा, कालीचरण को करेगी सम्मानित

ग्वालियर में हिंदू महासभा लगातार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रमोट करने में लगी रहती है. इसी कड़ी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुर्खियां बटरोने के लिए हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे ओर नारायण आप्टे स्मृति दिवस मनाया जा रहा है. साथ ही उनके नाम से लोगों को सम्मानित भी कर रही है. (Godse-apte ratna in gwalior)

30 जनवरी का राशिफलः वृषभ राशि के जातकों के लिए खास है आज का दिन, 91% चमकेगा भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज कोई बदलाव नहीं, जानिए अपने शहर में क्या है रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.