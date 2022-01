MP corona update: कोरोना की चपेट में अब आदिवासी बाहुल्य जिले भी, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,315 संक्रमित मिले

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब इतनी तीव्र हो गई है कि इसकी जद में प्रदेश के अदिवासी जिले भी आने लगे हैं. आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में कोरोना विस्फोट हो गया है. यहां एक साथ 85 कोरोना संक्रमित मिले. वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,315 पॉजिटिव केस मिले हैं. (Corona Cases In MP)

मकर संक्रांति का है खगोलीय महत्व, जानें क्या कहते हैं खगोलीय वेधशाला के अधीक्षक

मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व है. उज्जैन जीवाजी वेधशाला में खगोलीय घटनाओं का पता चलता है. (makar sankranti celebration in ujjain)

2000 रुपये लिए युवक पर बरसाईं ताबड़तोड़ लाठियां, देखें VIDEO

मुरैना। रामपुरकलां में रंगदारी कर रहे दो युवकों ने कस्बे में रहने वाले श्रीनिवास कुशवाह के घर से बाहर निकालकर सड़क पर लाठियों (youth thrashed in morena) से पीटा. युवक रंगदारी (extortion in morena) करते हुए 2 हजार रुपये देने का दबाव बना रहे थे.

'पढ़ने से नहीं सर, क्लास में बैठने से डरते लगता है', पढ़िए जबलपुर से ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

जबलपुर जिले के चरगवां विकासखंड में सरकारी स्कूल की हालत दयनीय है, यहां कक्षाओं में बैठने से बच्चों को डर लगता है कि, कहीं छत उनके उपर न गिर जाए. देखिए ईटीवी भारत की रिपोर्ट... (Jabalpur Students in fear to sit in classrooms)

Khargone Navgrah Temple: यहां मकर संक्रांति पर पड़ती है सूर्य की पहली किरण, आप भी इस मंदिर के करिए दर्शन

Khargone Navgrah Temple: मध्य प्रदेश में एक ऐसा सूर्य मंदिर मौजूद है, जहां सिर्फ मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पहली किरणें मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती है.

Rain in MP: इन जिलों में फिर होगी बारिश, मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया येलो अलर्ट, शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठंड

एमपी में मौसम वैज्ञानिकों ने फिर से बारिश होने की संभावानाएं जताई हैं. 2 दिन के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू होगी. साथ ही शीत लहर की भी संभावना जताई जा रही है. (rain in mp)

New Corona Restrictions in MP: मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, राजनीतिक रैलियों और मेले भी प्रतिबंधित

कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को बीच मध्य प्रदेश के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे. सरकार ने बड़ी राजनीतिक रैलियों और सभाओं पर भी पाबंदी लगा दिया है. (MP schools to be closed till 31 January 2022)

स्कूल बंद, विपक्ष ने कहा देर से लिया फैसला, घर पर बच्चों को संक्रमण से कैसे रखें सुरक्षित, जानिए क्या कहते हैं पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट

प्रदेश में पिछले 11 दिनों में 1700 से ज्यादा बच्चों के संक्रमित हो जाने के बाद सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं. वहीं विपक्ष ने इसे दबाव के बावजूद देर से लिया गया फैसला बताया है. ईटीवी भारत ने पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट से बातचीत कर जाना कि घर पर भी बच्चे संक्रमण से कैसे सुरक्षित रहें.

MP Fuel Price Today: नहीं थम रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज का रेट

पिछले 15 दिनों में दोनों के दामों में कोई स्थिरता देखने को नहीं मिली है. शनिवार को भी पेट्रोल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है. हालांकि यह वृद्धि छिटपुट है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (MP Fuel Price Today) में देश की राजधानी दिल्ली से भी महंगा पेट्रोल बिक रहा है.

मकर संक्रांति आज, ऐसे करें पूजा और जानें शुभ मुहूर्त

मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2022) का पर्व आने वाला है. पंचांग के अनुसार आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा.