MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में 30 नए संक्रमित मरीज मिले, 9 ओमीक्रोन पॉजिटिव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम शिवराज

एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं. ओमीक्रोन संक्रमित मिलने के बाद प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है. सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ओमिक्रोन के 9 पॉजिटिव मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की.

Gold Silver Price Today: आज के सोने-चांदी के दाम हुए जारी, जानिए कीमत में हुआ कोई बदलाव या नहीं ?

सोने चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है. भोपाल में आज सोने के दाम (Gold Rate Today Bhopal) 48,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी के दाम भी सामान्य रहे.

ग्वालियर तानसेन समारोह: मंच पर कुर्सी न मिलने के कारण कार्यक्रम छोड़कर भागे कांग्रेस विधायक

ग्वालियर। तानसेन समारोह के दौरान मंच पर उस वक्त सन्नाटा छा गया, जब कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को पहली पंक्ति में कुर्सी नहीं मिली, इससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक मंच छोड़कर भाग गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक से दूसरी पंक्ति में बैठने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने और कार्यक्रम छोड़कर चले गए. इसे देखकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य मंत्री भी हैरान हो गए. वहीं थोड़ी देर बाद पहली पंक्ति में एक और कुर्सी लगाई गई और फिर जाकर सतीश सिकरवार को बुलाया गया. तब जाकर कांग्रेस विधायक की नाराजगी दूर हुई. (Tansen Festival Gwalior )(Congress MLA Walk over for First Row Seat)

MP में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव : सरकार ने वापस लिया अध्यादेश, राज्यपाल ने नोटिफेशन पर लगाई मुहर

शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी किया अध्यादेश वापस ले लिया है. सरकार का कहना है कि हम 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा मुश्किल है. चुनाव निरस्त को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है. राज्यपाल के फैसले के बाद विधि और विधाई कार्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

नरोत्तम मिश्रा के अल्टीमेटम के बाद बैकफुट पर सनी लियोनी, सारेगामा ने किया लिरक्स चेंज करने का ऐलान

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मधुबन गाने पर अल्टीमेटम देने के बाद अब सारेगामा (saregama stand on madhuban song after resisting in mp) ने तीन दिन के अंदर गाने के लिरक्स में बदलाव करने के बात कही है. ऐसे में सारेगामा और सनी लियोनी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.

MP Politics: एमपी की सियासत में सिंधिया की बढ़ती हिस्सेदारी, कांग्रेस का आरोप भाजपा में गद्दारों और मौकापरस्तों का बोलबाला

एमपी की सियासत में सिंधिया का बढ़ता कद और हिस्सेदारी अब नज़र आने लगी है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा में सत्ता की मलाई केवल गद्दारों और मौकापरस्तों को दी जाती है. कांग्रेस का ये आरोप यूं ही नहीं है, पढ़िए पूरी खबर...

सिंधिया ने रच दिया 'इतिहास' : जानिए क्यों पहली बार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचा राघराने का मुखिया

गद्दारी का आरोप झेल रहे सिंधिया परिवार के मुखिया केन्द्रीय मंत्री ज्योंतिरादित्य सिंधिया आज रानी लक्ष्मी बाई के समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की. पहली बार सिंधिया राजघराने का कोई मुखिया रानी लक्ष्मीबाई के (scindia rani laxmibai samadhi sthal gwalior )समाधि स्थल पर पहुंचा है.

कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री तोमर की सफाईः सरकार वापस नहीं लाएगी बिल, राहुल गांधी पर हल्की राजनीति करने का लगाया आरोप

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के कृषि कानूनों के बयान पर गहराते विवाद के बाद नरेंद्र तोमर ने सफाई (Tomar clarification on Farm Law) दी है. उन्होंने साफ किया कि मोदी सरकार फिर से बिल नहीं लाने जा रही, साथ ही बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया.

Tansen Festival Gwalior: सीएम शिवराज ने किया कार्यक्रम का आगाज, दो मुख्य घोषणाएं भी कीं, जानें

पांच दिवसीय तानसे समारोह (Tansen Festival Gwalior) का आगाज हो गया है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. यहां सीएम शिवराज ने दो मुख्य घोषणाएं कीं.

Vaccines for Children: एमपी सरकार ने भी शुरू की तैयारी, प्रदेश के 49 लाख बच्चों का होगा टीकाकरण

मध्य प्रदेश में भी 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन (Vaccines for Children) शुरू होगा. इसे लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि एमपी में 49 लाख से अधिक बच्चे 15-18 साल की आयु वर्ग में आते हैं. जबकि 71 लाख बुजुर्ग है, जिनकी आयु 60 से अधिक है.