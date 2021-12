EOW के छापे में करोड़पति निकला समन्वय अधिकारी रमेश पटले, अब तक की कुल कमाई थी 35 लाख

जिसकी लाखों में अब तक की कमाई है, उसने करोड़ों की संपति कैसे अर्जित कर ली, बस यही बात उसे खटक रही थी, जिसके बाद उसने जबलपुर आर्थिक अपराध शाखा से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई, प्राथमिक जांच में शिकायत में सत्यता मिली, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम (EOW raid on house of coordinating officer Ramesh Patle) के घर अल-सुबह ही धमक पड़ी.

एमपी में ओमीक्रॉन का खौफ! सुरक्षा का टीका लगवाने आलसियों को घर से ले जाएगी पुलिस

कोरोना के नए वेरिएंट (corona new variant in ujjain) को लेकर बुधवार को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (minister mohan yadav inspect in hospitals), उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने माधव नगर अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए.

कोरोना के ओमीक्रॉन वैरिएंट से लड़ने को तैयार बुंदेलखंड को सांसें देने वाला 'सागर'!

सागर जिला चिकित्सालय में लगा ऑक्सीजन प्लांट पूरी क्षमता के साथ जिंदगी बचाने के लिए तैयार है, कोरोना के ओमीक्रॉन वैरियंट की आहट मिलते ही इसका निरीक्षण (collector inspected oxygen plant of Sagar District Hospital) किया गया, जिसमें ये प्लांट हर कसौटी पर खरा उतरा है.

Today Petrol Diesel price: पेट्रोल-डीजल के दाम तोड़ रहे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर का भाव

इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. गुरुवार को इंदौर में पेट्रोल की कीमत 107.71 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है. जबकि दिल्ली में पेट्रोल 103.97 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है (Today Petrol Diesel price).

Murder in Gwalior: बाइक सवार बदमाशों ने सुबह-सुबह गोलियों से भून दिया जिम संचालक

ग्वालियर में गुरुवार सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए जिम संचालक की गोली मारकर हत्या करने (Murder in gwalior) का मामला सामने आया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं अभी तक घटना के कारणों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है.

ठंड से कांपेगा MP: मानसूनी सिस्टम ने बदला मौसम का मिजाज, बारिश से कई राज्यों में बढ़ेगी सर्दी

बारिश से कई राज्यों में सर्दी का सितम जल्द ही शुरु हो जाएगा, मौसम के बदले मिजाज से हल्की बारिश का अनुमान है, यदि बारिश हो जाती है तो तापमान में तेजी से गिरावट (Temperature decreasing due to rain in winter season) आ सकती है क्योंकि यह समय सर्दी का पीक टाइम है, इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ने का अनुमान है.

भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल: चंद घंटों में चली गई हजारों लोगों की जान, आज भी नहीं भरे जख्म

2-3 दिसंबर 1984 की वो काली (37 years of bhopal gas tragedy)अंधियारी दरम्यानी रात को कौन भूल सकता है. वो खौफनाक मंजर, जब आंखों और सीने में जलन सहते हुए अपनी जान बचाने भोपाल के लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे. चारों तक चीख, पुकार थी. ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर मौत का हमला हुआ था.

ऑक्सीजन उपलब्धता में आत्मनिर्भर इंदौर, 48 प्लांटों में बनेगी 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन

ओमीक्रॉन वायरस की आशंका के चलते इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (minister tulsi silavat review oxygen plant) ने शहर के प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश दिये. इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जो भी वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लेगा, उस पर एफआईआर दर्ज होगी. वहीं इंदौर अब ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर हो गया है. 48 प्लांटों में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनेगी.

आदिवासी के घर भोजन कर कोरोना गाइडलाइन भूल गए राज्यपाल, कहा- मास्क हटाकर बात करो

छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कोरोना गाइडलाइन (mp governor not followed corona guideline) का उल्लंघन करते दिखे. यहां उन्होंने एक आदिवासी परिवार के यहां भोजन किया. इस दौरान उन्होंने मास्क हटाकर बात करने तक के लिए कह डाला. यहां उन्होंने चौपाल भी लगायी, जहां सभी आदिवासी बिना मास्क के बैठे थे.

MP में अब 'पुरूष' बनेगी महिला कॉन्सटेबल, जानिए फीमेल से मेल बनने के पीछे का चौकाने वाला मामला

जिला पुलिस बल में पदस्थ एक महिला आरक्षक अपना जेंडर चेंज (Female Constable Gender Change) कराएगी. महिला आरक्षक ने इस संबंध में राज्य शासन ने इसके लिए अनुमति मांगी थी. जिस पर गृह विभाग ने अपनी मुहर (mp government approved application) लगा दी है.