मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से की अपील, कहा- आपकी मांगें मान ली गई हैं, अब घर चले जाओ

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (minister narendra singh tomar) ने किसानों से घर जाने का निवेदन किया है. उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया है. ऐसे में अब किसान आंदोलन (farmer protest in mp) का औचित्य नहीं बनता.

Accident in Sagar: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, लांग ड्राइव पर निकले थे चारों

सागर में शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है. (accident in sagar)

भोपाल में 'बुराड़ी' जैसी घटना! कर्ज में दबे मैकेनिक ने पूरे परिवार को खिलाया जहर, दादी-पोती की मौत

भोपाल की एक घटना ने एक बार फिर बुराड़ी की घटना की याद को ताजा कर दिया है, जहां कर्ज में दबे एक मैकेनिक ने मां-पत्नी-दो बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला (5 members of same family ate poison in bhopal) दिया और खुद भी पी लिया, जिसमें से उसकी मां और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों का इलाज जारी है. खुदकुशी से पहले दीवार और कागज पर सुसाइड नोट भी लिखा है.

Weather Update News: बदलते मौसम से बढ़ती किसानों की चिंता, ऐसे करें फसलों की सुरक्षा

गिरते तापमान के साथ किसानों की चिंता (farmers worried about Weather change) बढ़ने लगी है, जिस पर मौसम वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि आखिर बदलते मौसम में कैसे वो अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं.

Withdrawal Compulsory Retirement in MP: समीक्षा समिति की परीक्षा में सभी 127 आईपीएस पास

मध्यप्रदेश के किसी भी आईपीएस अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जरूरत (Withdrawal compulsory retirement in MP) नहीं है क्योंकि सभी आईपीएस विभागीय परीक्षा में पास हो गए हैं, जिसके चलते किसी भी अधिकारी का नाम अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए भारत सरकार को अनुसंशा के लिए नहीं भेजा गया है.

दुकानदार ने अधिकारी को धमकाया, कहा- हल्के में मत लेना 5 मिनट में सीएम और मंत्री यशोधरा राजे को यहीं बुला दूंगा

खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे के आह्वान के बाद शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे सफाई अभियान को लेकर शुक्रवार को नगर पालिका ने दुकान के बाहर लगे टेंट को लेकर कार्रवाई की. इस दौरान परमिशन मांगने पर दुकानदार भड़क गया और उसने धमकी दे दी.

खाद भरपूर पर किसानों से दूर! यूरिया-डीएपी के लिए लग रही लंबी कतारें, जानें खाद की स्थिति

शहडोल सहकारी समितियों (Shahdol Cooperative Societies) के बाहर किसानों की लंबी-लंबी लाइनें खाद के लिए लग रही हैं. आलम यह है कि खाद के लिए किसानों को दो-दो, तीन-तीन, दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है. तब कहीं जाकर उन्हें खाद मिल पा रहा है. आखिर खाद को लेकर जिले में किसानों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है. देखिए ये रिपोर्ट.

MP Vegetable Prices: सब्जियों पर भी पड़ा महंगाई का असर, 80 रुपये किलो में बिक रहा टमाटर, जानें आज का भाव

MP Vegetable Prices: अब महंगाई का ताजा असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है. प्रदेश में ज्यादातर सब्जियां महंगी हो गई हैं. इनमें टमाटर के दाम ज्यादा बढ़े हैं 30 रुपये प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 80 रुपये किलो में बिक रहा है.

MP petrol rate today: आफत बनकर बरस रही महंगाई, फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, जानें आज का रेट

MP petrol rate today: इंदौर में मंगलवार को सबसे महंगा पेट्रोल 107.34 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. जबकि दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 103.97 और 109.56 रुपये प्रति लीटर की दर से बिका. वहीं भोपाल में पेट्रोल का रेट 107.21 रुपये प्रति लीटर रहा.

आज शाम काल भैरव जयंती पर करें भय और शत्रु बाधा का नाश, जरूर करें ये आसान-सा उपाय

हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी का व्रत किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालभैरव जयंती के तौर पर मनाते हैं. ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कालभैरव का अवतरण हुआ था. इस साल कालभैरव की जयंती 27 नवंबर, शनिवार के दिन पड़ रही है.