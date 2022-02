भोपाल। फरवरी के दूसरे हफ्ते में सोने-चांदी के दामों में एक साथ उछाल देखने को मिला है. बुधवार को सोना 130 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है और चांदी भी 200 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है. बाजार के विशेषज्ञ इस महंगाई को शादी-विवाह के मौसम से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि 14 जनवरी के बाद से शादी-विवाह के आयोजन फिर से शुरू हो गये हैं.

सोना-चांदी हुआ महंगा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Gold Rate) में बुधवार को 24 कैरेट सोने के दाम में 130 रुपये का उछाल के देखा गया, जिसके बाद सोने की कीमत 49,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. जबकि, मंगलवार को यही सोना 49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा था. वहीं चांदी आज 200 रुपये महंगी हो गई है और 62,660 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि मंगलवार को चांदी 62,460 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी. (MP Silver Rate)

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है

कैसे तय होती है सोने की कीमत ?

ज्यादातर सोने की ज्वेलरी 22 कैरेट ( 22 Carat Gold rate in MP) में बनती है. इसी के आधार पर ज्वैलरी की कीमत भी तय होती है. गोल्ड ज्वेलरी (MP gold jewelry price) की कीमत सोने की बाजार कीमत के साथ-साथ सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के (GST on Gold in MP) आधार पर तय होती है. गहने की कीमत = एक ग्राम सोने की कीमत x सोने के गहने का वजन + मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम + जीएसटी के आधार पर निकाली जाती है. सोने की ज्वैलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज (Making Charge of Gold in MP) पर 3 फीसदी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है.

मिस्ड कॉल से जानें भाव

22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के लिए www.ibja.co पर देख सकते हैं.

येलो गोल्ड की शुद्धता की पहचान ऐसे करें

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark on Gold in MP) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं, और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं.

हॉलमार्क पर दें ध्यान

गहने खरीदते समय (Quality of gold in MP) हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें. हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है, वह उतने ही कैरेट का है, जितना आभूषण पर लिखा है. हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत होती है.

डिजिटल गोल्ड में इनवेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा ? एक्सपर्ट से जानें जवाब

(Today Gold Silver Rates in MP)