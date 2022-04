भोपाल। 22 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. मिश्रा गुरुवार को जंबूरी मैदान पहुंचे और अधिकारियोें को जरूरी निर्देश दिए. (Amit Shah will come to Bhopal) इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे. सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करते हुए सभा स्थल तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक रूट भी फाइनल कर दिया गया है. (Tribal mega event in Bhopal) (Amit Shah Bhopal Visit)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

बोनस राशि करेंगे वितरित : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 22 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर भोपाल में होंगे . इस दौरान वे जंबूरी मैदान पर आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित करेंगे. बोनस वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा शाह भाजपा ऑफिस में भी 2 घंटे रहेंगे. इस दौरान वे पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और सरकार के मंत्रियों से चर्चा भी कर सकते हैं. कार्यक्रम के बाद बीजेपी ऑफिस में रुकने के अमित शाह का कार्यक्रम को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है. (Tendupatta collectors worker event)

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट देखें इमेज-

जंबूरी मैदान रूट चार्ट

सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त: जंबूरी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के वनवासियों को तेंदूपत्ता बोनस का वितरण किया जाना है, जिस मंच पर यह कार्यक्रम होने वाला है उसे तेंदूपत्ता की आकृति दी जा रही है. आयोजन स्थल पर उपलब्धियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. आयोजन में देश के गृहमंत्री के शामिल होने के चलते सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. सभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है. लाल परेड ग्राउंड, जंबूरी मैदान, सीएम हाउस, बीजेपी मुख्यालय के आसपास के इलाके को अभेद किले के रूप में तैयार किया गया है. अमित शाह एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के जिस-जिस रास्ते से गुजरेंगे उन पर सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से नजर रखी जाएगी. शहर के विभिन्न स्थानों पर लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है.

जनता को वैकल्पिक व्यवस्था: इतना ही नहीं अमित शाह का काफिला शहर में जहां-जहां से भी गुजरेगा उन रास्तों को ट्रैफिक पुलिस बैरिकेड लगाकर बंद कर देगी. जनता को वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी. शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है. कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करने को तैयार हैं. कार्यक्रम में बाहर से आने वाले आदिवासी और वनवासी बंधुओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. वहीं शहर की जनता को ट्रैफिक को लेकर कोई परेशानी न हो इसे लेकर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का ट्रैफिक रूट फाइनल कर दिया गया है. (Jambori Maidan Route Chart)