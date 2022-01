भोपाल। प्लास्टिक का दुष्प्रभाव आज बदतर हालात में पहुंच चुका है. दुनिया में कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जहां प्लास्टिक ने विनाश ना कर दिया हो. इसी को लेकर पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू किया था. जिसका गुणगान आज पूरी दुनिया कर रही है. वहीं स्वच्छ धारा नाम से भोपाल में पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया जा रहा है. इसको लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 10 नंबर मार्केट में निरीक्षण किया और खतरों से अवगत कराते हुए व्यापारियों को पॉलिथीन का उपयोग ना करने की हिदायत दी. इसके अलावा उन्होंने स्ट्रीट फूड का भी टेस्ट किया.

भोपाल कलेक्टर ने बांटे दोने पत्तल

भोपाल को वापस प्रकृति की ओर लाना ही उद्देश्य

कलेक्टर लवानिया ने कहा कि प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और अकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा. इस अभियान के तहत प्लास्टिक के सामान की जगह दोने पत्तल का उपयोग खाने में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम भोपाल को वापस प्रकृति की ओर लाना चाहते हैं. बहुत ही जल्द पूरे भोपाल के बाजारों में दोने पत्तल में ही खाने की चीजें सर्व की जाएंगी.

दिल्ली से ज्यादा जहरीला है भोपाल! यकीन ना हो तो यहां की हवा में क्या मिला है पहले जान लिजिए

अभियान से जुड़ें लोग

सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे जी का जंजाल बन गया है. इससे मुक्ति के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी को लेकर राजधानी भोपाल में स्वच्छ धारा नाम से एक और अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि भोपाल को वन टाइम प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके. यहां खाने पीने की दुकानों में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के सामान की जगह दोने पत्तों का उपयोग किया जाएगा. भोपाल कलेक्टर का कहना है प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है. इस दौरान कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने दुकानदारों को दोने पत्तल वितरित किए. वहीं कलेक्टर का कहना है कि यह एक दिन का अभियान नहीं है. इसको लेकर समय-समय पर औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि लोग खुद भी इस अभियान से जुड़े.

(Campaign in Bhopal to reduce single us plastic) (Swachh Dhara campaign in Bhopal)