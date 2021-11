भोपाल। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं हैं. दोनों खगोलीय घटनाओं का असर इस धरती और उसके प्रत्येक जीव पर अवश्य ही पड़ता है. वर्ष 2021 का आखिरी सूर्यग्रहण शनिवार 4 दिसंबर 2021 को लगेगा. यह आंशिक चन्द्र ग्रहण (partial solar eclipse) है. सूर्यग्रहण (Surya Grahan December 2021) हमेशा अमावस्या तिथि को ही लगता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार को लगने वाला सूर्यग्रहण (Saturday 4 December 2021) मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि को लगेगा. सूर्य ग्रहण (solar eclipse 2021 on December 4) का वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है. आइए जानते हैं इस सूर्यग्रहण से जुड़ी अहम बातें.



भारत में सूर्य ग्रहण और सूतक

यह एक आंशिक/खण्डग्रास सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse - anshik surya grahan) है, भारत में सूर्यग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए साल के अंतिम सूर्यग्रहण (solar eclipse 2021) का भारत में कोई सूतक (Surya grahan sutak time) काल मान्य नहीं होगा.



विश्व में यहां दिखेगा सूर्यग्रहण

इस सूर्य ग्रहण की दृश्यता अंटार्कटिका, नाम्बिया, प्रशांत, हिंद महासागर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों जैसे कैनबरा, मेलबर्न, विक्टोरिया और अटलांटिक (The visibility of this solar eclipse will be in Antarctica, Nambia, Pacific, Indian Ocean, South Africa, southern parts of Australia such as Canberra, Melbourne, Victoria and southern part of Atlantic.) के भी दक्षिणी भाग में होगी.

इस वक्त दिखेगा सूर्य ग्रहण

भारतीय समय के अनुसार ये आंशिक सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2021) का स्पर्श सुबह 10:47 मिनट से प्रारंभ होगा और अंतिम स्पर्श शाम 3:07 मिनट पर समाप्त होगा. सूर्य ग्रहण सवा चार घंटे तक दिखाई देगा.

