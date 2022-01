भोपाल। तीसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर शिवराज सरकार ने आज कड़े फैसले अखिरकार ले लिए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, विकासखंड, वार्ड तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान कोरोना को लेकर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया.

सीएम शिवराज सिंह की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा

15 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसमें निजी और सरकरी सभी स्कूल शामिल हैं. सीएम ने कहा कि सभी प्रकार की खेल गतिविधियां बिना दर्शकों के की जा सकेंगी. प्री-बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से किया जाना प्रस्तावित था उन परीक्षाओं को टेक होम एग्जाम के रूप में आयोजित किया जाए.

राजनीतक रैलियों और मेलों पर प्रतिबंध

प्रदेश में सभी प्रकार के मेले चाहे वाणिज्यिक हों या धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी जुलूस और रैली की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक सभाओं पर भी प्रतिबंधित रहेगा. बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन अभी प्रतिबंधित रहेंगे.

खुले में आयोजित होनो वाले कार्यक्रमों में 250 लोगों की अमुमति

इसके अलावा हॉल के अंदर होने वाले कार्यक्रम में हॉल की क्षमता की 50% ही उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. सभी राजनीतिक,धार्मिक, शैक्षणिक,मनोरंजन आदि कार्यक्रम अगर खुले में आयोजित किये जाते हैं तो अधिकतम संख्या ढाई सौ रहेगी.

24 घंटे में प्रदेश में 4,755 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ग्वालियर में 570 और सागर में 263 नए मरीज मिले हैं. रीवा में संभागायुक्त समेत 61 नए मरीज मिले हैं. भोपाल में 1,008 नए मरीज मिले हैं जिसमें 73 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इंदौर में 1291 नए मरीज मिले हैं. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 4,755 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 21,394 हो गई है. मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी अब 6 % हो गया है.

शिव'राज' के 3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव, विश्वास सारंग, तुलसी राम सिलावट और कमल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी

प्रदेश के 3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं. मंत्रियों ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है. इसके साथ ही पिछले दो दिनों में अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है.

