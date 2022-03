भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की नीतियों से नाराज सागर मेडिकल कॉलेज (Sagar Medical College) के डॉक्टर सर्वेश जैन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. इसके लिए उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा है. डॉक्टर ने पत्र में लिखा है कि वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में विधायक बनकर सिस्टम की दुरूस्त करेंगे. उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजनीति में अक्षम लोगों की भरमार है.

डॉक्टर सर्वेश जैन ने आईएमए को लिखा पत्र

डॉक्टर ने बनाया आर-पार की लड़ाई का मन

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 साल से आंदोलन की राह पर है. अपनी मांगे नहीं सुनने से नाराज सागर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सर्वेश जैन ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) यानी कि आईएमए को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने की मंशा जताई है, यह चुनाव किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के क्षेत्र से लड़ने की बात कही है. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि राजनीति में अक्षम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि बुद्धिजीवी इससे बहुत दूर हैं.

सीएम शिवराज की घोषणाओं पर कलमनाथ का तंज, शिवराज चाहते हैं कि मैं विधानसभा में उनकी नौटंकी देखूं

आंदोलन की चेतावनी

डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए हैं. वह चार साल से सातवें वेतनमान का एरियर ना मिलने से नाराज हैं. चिकित्सकों का आरोप है कि भोपाल संभागायुक्त ने जीएमसी का एरियर रोक रखा है जबकि उनके अधीनस्त विदिशा मेडिकल कॉलेज को एरियर का भुगतान हो चुका है. चिकित्सकों ने विभाग को एरियर भुगतान के लिए 12 दिन का समय दिया है. चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो 28 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा.

(Doctor want to election against Vishwas Sarang) (Dr. Sarvesh Jain write letter to IMA) (Doctor angry with MP government)