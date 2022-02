भोपाल, छिंदवाड़ा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन (Russia attack Ukraine) में हालात बिगड़ रहे हैं. यूक्रेन दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है. तो वहीं भारतीय छात्रों के अभिभावक काफी परेशान नजर आ रहें हैं. क्योंकि पढ़ाई करने यूक्रेन गए कई छात्र वहां फंसे हुए हैं. एमपी के भी कई छात्र वहां फंसे हैं और कई लौटकर आ चुके हैं. यूक्रेन में फंसी दो छात्राओं से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

यूक्रेन में फंसी छात्राओं से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की बात

परिजनों ने लगाई सुरक्षित वापस लाने की गुहार

भोपाल के अवधपुरी की रहने वाली शिवानी सिंह और एक अन्य छात्रा यूक्रेन में पढ़ाई करने गई थीं. शिवानी की मां भारती सिंह ने बताया कि जिस वक्त उससे बात हुई वहां बमबारी हो रही थी. जिसके कारण उनको बंकर में छिपना पड़ा था. लेकिन वहां उन्हें बहुत समस्याएं आईं और वहां से भागना पड़ा. बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से गुहार लगाई. वहीं बाड़ी बरेली में रहने वाली शिवानी की चाची सुषमा ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी मदद के लिए फोन किया था. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल के माध्यम से दोनों बच्चों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

छिंदवाड़ा की छात्रा ने लगाई देश वापस बुलाने की गुहार

वहीं छिंदवाड़ा के पिपलानारायणवार की रहने वाली एमबीबीएस छात्रा इशीका सरकार यूक्रेन की सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है. उसने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से वहां से निकालने की गुजारिश की है. वीडियो में इशिका ने बताया है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया है जिसके कारण यहां हालात बदतर हो गए हैं. उन्हें और अन्य लोगों को बंकर में रहना पड़ रहा है. जल्दी खाने की सामग्री और इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क की समस्या भी होगी. उसने भारत सरकार से जल्द से जल्द अपने देश वापस बुलाने की गुजारिश की हैं.

बंकर बना घर, खाने की भी पड़े लाले

यूक्रेन की सूमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इशीका ने इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी है, वीडियो में इशिका ने बताया है कि वो और अन्य स्टूडेंट सूमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे, यहां हालात बदतर हो गए हैं. उन्हें और अन्य लोगों को बंकर में रहना पड़ रहा है. छात्रा ने बताया है कि फिलहाल यूक्रेन में भारतीयों की स्थिति बहुत दयनीय है यहां पर घुटन भरी जिंदगी जीना पड़ रहा है. यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन सरकार या किसी अन्य स्तर से कोई मदद नहीं मिल रही है.



40 किलोमीटर दूर है रोमानिया बॉर्डर

इशिका सरकार सूमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS फाइनल ईयर की छात्रा है. वीडियो कॉल के जरिए उसने बताया है कि जहां पर वह हैं वहां से रोमानिया का बॉर्डर 40 किलोमीटर दूर है और लगातार युद्ध चल रहा है. एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है इसलिए निकलना मुश्किल हो रहा है.

