नीमच। शहर के कचहरी एरिया में एक दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. फिलहाल यहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं. घटना के दौरान सोमवार शाम बजे के करीब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए. जिससे बाद पथराव और आगजनी भी हुई. उपद्रवियों ने कुछ बाईक्स को आग के हवाले कर दिया. उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. विवाद और न बढ़े इसके लिए एक तरफ जहां नीमच सिटी में धारा 144 लगा दी है वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार के सवाल करते हुए ट्वीट किए हैं. (neemuch violence) यह है पूरा मामला

- शहर के पुरानी कचहरी इलाके में करीब पांच हजार वर्ग फीट जमीन पर एक दरगाह है.

- बताया जा रहा है कि ये जमीन सरकारी है.

- सोमवार शाम करीब 5 बजे इसी जमीन से लगी जमीन पर कुछ लोग हनुमानजी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे.

- इस पर दरगाह में मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई. जिसके बाद दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई.

- रात करीब 8 बजे के बाद विवाद बढ़ गया और दोनों समुदाय के लोग मौके पर इकट्‌ठा हो गए.

- पुलिस ने दोनो पक्षों के लोगों को समझाइश देने के लिए कंट्रोल रूम में बुलाया, लेकिन इसी दौरान यहां पत्थरबाजी शुरू हो गई.

- इस दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक को भी आग लगा दी.

- घटना की सूचना मिलने के बाद भारी मात्रा में पुलिसबल मौके पर पहुंचा. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

-फिलहाल यहां धारा 144 लगा दी गई है. शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात है. पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है.

- SP ने बताया कि "ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में 5 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ ही रिजर्व पुलिस फोर्स और वज्र वाहन की तैनाती भी की गई है. मामले में राजनीति भी तेज: नीमच की घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए जिला प्रशासन से कुछ सवाल पूछे हैं. जिसमें उन्होंने लिखा है कि- मैंने ज़िला प्रशासन से कुछ प्रश्न किये हैं प्रश्न १- “क्या हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के लिए प्रशासन से स्वीकृति ली गई? उत्तर मिला - जी नहीं. प्रश्न २- क्या जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित की गई वह भूमि निजी है या शासकीय? उत्तर मिला- शासकीय. नीमच विवाद पर दिग्विजय ने उठाए सवाल नीमच विवाद पर दिग्विजय ने उठाए सवाल आप क्यों जज बन रहे हैं-रामेश्वर शर्मा: दिग्विजय सिंह के ट्वीट का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब देते हुए कहा है कि आप क्यों जज बन रहे हैं. ट्वीट करते हुए रामेश्वर शर्मा ने लिखा है कि-जिस जमीन पर मस्जिद बनी है क्या वो जमीन आपने उन्हें खरीद कर दी है. हनुमान जी का मंदिर बन रहा है तो आपको और मुसलमानों को क्या आपत्ति ? मस्जिद में आग लगी, लगायी या खुद लगाई गई यह पुलिस की जांच का विषय है, आप "जज" क्यों बन रहे है ? दोनों ही नेताओं ने इसके साथ मस्जिद में आग लगने की घटना का वीडियो भी ट्वीट किया है. . Loading...

