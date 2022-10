भोपाल। इस महंगाई के दौर में आम जनता को एक और झटका लगा है. आज शनिवार को एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी. वहीं बिजली कंपनियों ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है, इस बढ़ोतरी के बाद 200 यूनिट खपत आने पर आपको 22 अतिरिक्त देना होंगे. ये दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी.

प्रति यूनिट 26 पैसे फ्यूल कॉस्ट अडजस्टमेंट देना होगा: बिजली कंपनियां हर 3 माह में विद्युत नियामक आयोग से फ्यूल कॉस्ट का निर्धारण करती है. बिजली बनाने में कोयला परिवहन और फ्यूल की की दर निर्धारित होती है. कंपनियां यह पैसा भी उपभोक्ताओं से ही वसूलती है. शनिवार से हुई वृद्धि के बाद उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 26 पैसे फ्यूल कॉस्ट अडजस्टमेंट देना होगा. हालांकि 100 यूनिट वालों पर फर्क नहीं पड़ेगा.

नेचुरल गैस में 40% की बढ़ोतरी, CNG गैस होगी महंगी: नेचुरल गैस की कीमतों में शुक्रवार को 40 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी गई. पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पुराने गैस क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान दर को 6.1 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर 8.57 डॉलर प्रति एमबीटीयू कर दिया गया है. इससे CNG और PNG की कीमतें बढ़ेंगी. अभी भोपाल में CNG 92 रुपए प्रति किलो है. नई कीमतें लागू होने के बाद इसके रेट पेट्रोल के बराबर हो सकते हैं. इसी दर पर देश में उत्पादित गैस के लगभग दो तिहाई हिस्से की बिक्री होगी. अनुमान है कि आज कीमतें बढ़ सकती हैं.

