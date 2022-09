भोपाल। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 और 22 सितंबर को प्रदेश के कई इलाकों, जैसे- भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में बारिश हो सकती हैं. वहीं 22 सितंबर के बाद फिर से ग्वालियर-चंबल संभाग में वर्षा के आसार बने हुए हैं. (rain for two days in Madhya Pradesh)

एमपी के 24 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट

बारिश की चेतावनी जारी: मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार एमरी में कल एक नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, जिसके चलते सभी संभागों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं 24 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है. इसमे रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में अनेक स्थानों पर और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और नर्मदापुरम में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. (Rain in MP on 21st and 22nd September)

गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना: नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के साथ अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा गुना, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, सतना सागर, छतरपुर, अनूपपुर और शहडोल जिले में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है. (Weather of MP will change from tomorrow)