भोपाल। शरद ऋतु आने के बावजूद बारिश से निजात नहीं मिल पा रही है. मध्यप्रदेश मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि फिलवक्त कहीं हल्की तौ कहीं तेज बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा. मध्य प्रदेश मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटों में प्रदेश में शहडोल संभाग के जिलों के साथ साथ बालाघाट एवं मंडला जिलों में बिजली गिरने चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही विभाग ने उम्मीद जतायी है कि अगले दो तीन दिनों में मानसून की विदाई हो पूरी तरह हो जाएगी. (monsoon may be farewell soon) (mp weather report monsoon)

Vidisha Rain: विदिशा में भी जाते-जाते मानसून दिखा रहा तेवर, जमकर बरसे बादल

कहीं शुष्क मौसम तो कहीं बारिशः पिछले 24 घंटों की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, वहीं रीवा सागर, भोपाल, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं वर्षा दर्ज की गई. जबकि उज्जैन एवं चम्बल संभाग के जिलों का मौसम शुष्क रहा. मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही बारिश अब थम गई है. अब मौसम साफ हो रहा है, और इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है. कई जिलों में अब धूप खिल रही है. (know how weather of the state for next two days)

जाने अगले दो दिन कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम

बिजली गिरने की संभावनाः इस बीच मप्र मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कुछ जिलों में बारिश तो कुछ जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें शहडोल रीवा जबलपुर नर्मदापुरम संभाग के अलावा बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है. (mp weather chance of being struck by lightning) (mp weather report monsoon)