भोपाल। राजस्थान, गुजरात में गर्मी बढ़ने लगी है, जिसका असर मध्य प्रदेश में हुआ है. यहां भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है. आज रविवार सुबह 8:30 बजे राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर का 28, ग्वालियर का 29 और जबलपुर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं रविवार को ग्वालियर, दमोह, सीधी में लू चल सकती है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 अप्रैल से एक अन्य पश्चिमी विक्षाेभ के उत्तर भारत पहुंचने पर तापमान में फिर गिरावट हाेने की संभावना है.

खजुराहो देश के गर्म शहरों में शामिल: शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे में दर्ज किया गया. खजुराहो देश के सबसे गर्म शहरों में तीसरे नंबर पर रहा. वहीं, भोपाल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा. ये सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. प्रदेश के किसी भी शहर में लू नहीं चली. मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि मप्र के मौसम काे प्रभावित करने वाली अन्य काेई मौसम प्रणाली अभी सक्रिय नहीं है. 19 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा.

एमपी में गर्मी का सितम: तीन दिन की राहत के बाद तापमान​ फिर बढ़ा, खजुराहाे और खरगाेन सबसे गर्म

अप्रैल के पहले हफ्ते में थी भीषण गर्मी: इससे पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रदेश में गर्मी के तेवर काफी तीखे थे. कई जिलों में तेज धूप लोगों को झुलसा रही थी. नौगांव में जहां तीव्र लू चली, वहीं रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, टीकमगढ़, सागर, दमोह, भोपाल, राजगढ़, रतलाम, ग्वालियर, दतिया एवं गुना जिलों में लू चलने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा.

सामान्य रहेगा मानसून: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून को लेकर पहले ही भविष्‍यवाणी कर दी है. विभाग ने कहा कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश में सामान्य बारिश होने की संभावना है. जून से सितंबर के बीच 868.6 मिमी. बारिश होने के आसार हैं. निजी एजेंसी ने भी 'सामान्‍य' मानसून की बात कही है. उसके मुताबिक सामान्‍य बारिश की 65 प्रतिशत उम्‍मीद है. बारिश भारत के कृषि क्षेत्र के लिए अच्‍छा संकेत है.