भोपाल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई इलाकों जैसे- भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में बारिश हो सकती हैं. 22 सितंबर के बाद फिर से ग्वालियर-चंबल संभाग में वर्षा के आसार बने हुए हैं.

अगले 24 घंटों में एमपी में बारिश

गरज चमक के साथ होगी बारिश: मध्य प्रदेश के मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 10 जिलों में भारी बारिश के साथ 8 संभागों और 4 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है. ग्वालियर-चंबल संभाग में 25 सितंबर के बाद मानसून की गतिविधियों में कमी आएगी, वहीं शहडोल और जबलपुर संभाग में अनेक स्थानों और रीवा, इंदौर, ग्वालियर चंबल, सागर और नर्मदापुरम में कुछ स्थानों और भोपाल-उज्जैन संभाग में कही कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. .

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट: ग्वालियर, पन्ना, सतना, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, सिवनी, कटनी और भिंड जिलें में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर चंबल, रीवा, शहडोल, सागर और इंदौर संभाग के साथ धार, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया. (Alert rain in divisions of Madhya Pradesh) (warning regarding thunderstorms in MP) (Rain in MP in next 24 hours)